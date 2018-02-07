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На переоборудование пензенского IT-парка потребуется около 20 млн. рублей

18:55 | 07.02.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Около 20 млн. рублей потребуется на переоборудование IT-парка в Пензе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Валерий Беспалов.

На переоборудование пензенского IT-парка потребуется около 20 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ориентировочно у нас порядка 20 млн. [рублей] необходимо для того, чтобы привести [здание] в соответствие с теми пожеланиями, которые есть у наших коллег [резидентов]. Я думаю, что в течение года мы это сделаем», — сказал он в ходе круглого стола на тему «Развитие информационных технологий в Пензенской области: от ЭВМ Рамеева до IT-парка» в среду, 7 февраля.

В свою очередь директор ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» Константин Семин пояснил, что помещения пока до конца не отремонтированы.

Руководитель учреждения отметил также, что по результатам двух конкурсных отборов на размещение резидентов в IT-парке он оказался заполнен почти на 60%, при этом прием документов в рамках третьего продлится до 26 февраля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 апреля 2017 года на церемонии открытия IX межрегиональной конференции разработчиков программного обеспечения «Secon» губернатор Иван Белозерцев анонсировал создание IT-парка в Пензе.

19 июня заместитель председателя регионального правительства Валерий Беспалов пояснил, что юридически учреждение будет филиалом технопарка «Яблочков».

В сентябре он проинформировал, что на переоборудование инновационного бизнес-инкубатора на улице Гагарина под IT-парк, по предварительным подсчетам, необходимо 14,5 млн. рублей.
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