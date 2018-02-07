Валерий Беспалов пообещал поддержку пензенскому IT-кластеру Связь и ИТ

Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов пообещал поддержку компаниям IT-кластера.

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«Сформулируйте: хотите на выставки — будем закладывать деньги, поедем на выставки; хотите, чтобы мы пригласили специалистов, которые преподают какие-то новые знания — […] пожалуйста, мы их будем привозить. Определенное количество денег для этого, безусловно, нужно, но, поверьте мне, мы их точно найдем», — сказал он в ходе круглого стола на тему «Развитие информационных технологий в Пензенской области: от ЭВМ Рамеева до IT-парка» в среду, 7 февраля.

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В свою очередь глава регионального Минпрома Михаил Торгашин призвал к конкретике.

По его словам, если речь идет об оплате участия в семинарах и выставках, необходимо точно знать, в каких именно.

«Понимаете, вот эти разговоры: «Мы хотим то же самое, что у соседа» — в это сложно попасть, и вы нам всегда скажете, что мы вам предложили не то», — отметил министр.

В продолжение темы Валерий Беспалов предложил подготовить список соответствующих предложений генеральному директору ООО «Центр кластерного развития» Михаилу Ляшкову и его заместителю Сергею Матюкину.