Губернатор объявил 2018-й Годом информационных технологий в Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. 2018-й объявлен в Пензенской области Годом информационных технологий. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню российской науки, которое состоялось в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в четверг, 8 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Он также предложил присвоить статус «инженерной школы» новому учреждению, строительство которого ведется в микрорайоне Шуист.

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«В совокупности с IT-колледжем школа позволит создать систему ранней профориентации и непрерывного цикла технического образования», — сказал Иван Белозерцев, отметив, что это особенно актуально в условиях построения цифровой экономики.

Глава региона добавил, что IT-отрасль нуждается в высокопрофессиональных кадрах, способных к решению нестандартных задач.

«За 8 последних лет поступление налогов от компаний, работающих в этой сфере, выросли в два раза», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.