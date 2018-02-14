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Пачелмская прокуратура добилась блокировки сайтов, где продавали поддельные паспорта

08:04 | 14.02.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Прокуратура Пачелмского района Пензенской области в судебном порядке добилась блокировки шести интернет-страниц с предложениями о продаже поддельных паспортов граждан России и миграционных карт. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Пачелмская прокуратура добилась блокировки сайтов, где продавали поддельные паспорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Поскольку указанные данные способствуют совершению преступлений, развитию нелегальной миграции и оказывают негативное влияние на правосознание граждан, прокуратурой в суд было направлено заявление о признании их информацией, распространение которой на территории РФ запрещено. Решением Пачелмского районного суда заявление прокурора удовлетворено», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что вступившее в силу решение суда направлено в Роскомнадзор для ограничения доступа к интернет-страницам с незаконной информацией.
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