IT-конференция «Secon» в Пензе начнется с интеллектуальных поединков Связь и ИТ

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Пленарное заседание X конференции разработчиков программного обеспечения«Secon», темой которой станет «Индустрия 4.0», пройдет в Пензе 16 марта в формате поединков бизнесменов. Об этом сообщила менеджер конференции по рекламе и связям с общественностью Дарья Тришина.

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«Мы решили отказаться от традиционных пленарных заседаний, когда все сидят и по чуть-чуть говорят, от торжественных речей, а предложили провести ее в формате коротких сетов, интеллектуальных поединков представителей бизнеса традиционного и IT-бизнеса. [...] Нам кажется, что есть, о чем поспорить и поговорить. Наиболее активно этими спорами мы будем заниматься на открытии конференции в марте», — сказала она в ходе круглого стола на тему «Пенза на гребне четвертой промышленной революции», состоявшегося в IT-парке в четверг, 15 февраля.

В свою очередь председатель программного комитета «Secon-2018», президент ассоциации разработчиков ПО Пензенской области, руководитель компании «CodeInside» Максим Семенкин пояснил, что на конференции впервые будет представлена секция «Дизайн и компьютерная графика», о введении которой неоднократно просили участники прошлых лет.

«Для нее там будет отведен фактически целый этаж и целый зал. Эта секция будет длиться в течение всего дня, в отличие от остальных, и будет наполнена еще дополнительными активностями, опять-таки, цифровыми — на грани «цифры» и искусства», — сказал он.

В продолжение темы исполнительный директор ассоциации «Secon» Евгения Сотина напомнила, что в 2017 году в рамках конференции проводился конкурс скетчей среди молодых художников, а в 2018-м он будет не просто сохранен, но и преобразован — теперь будет оцениваться цифровая графика.

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Говоря о спикерах, Максим Семенкин сообщил, что на второй — технологический — день конференции в Пензу из Стокгольма приедет представитель компании Unity Technologies — одного из ведущих производителей платформ для создания игр.

По словам преподавателя кафедры «Автоматика и телемеханика» Пензенского государственного университета Михаила Шехтмана, в секции «Интернет вещей», в частности, уделят внимание высокотехнологичному земледелию и сельскому хозяйству.

«Будут показаны решения для цифровых курятников, теплиц, которые можно поставить, уехать на месяц, а там все будет расти, и куры будут нестись. Это живая вещь, ее покажут здесь», — анонсировал он.