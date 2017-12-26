В Пензе открыта продажа билетов на конференцию разработчиков ПО «Secon» Связь и ИТ

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Продажа билетов на X конференцию разработчиков программного обеспечения «Secon», которая пройдет в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 16 и 17 марта, стартовала в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете мероприятия, до 1 февраля можно купить билет на один день за 512 рублей. Студентам посещение конференции обойдется вдвое дешевле, а для школьников будет бесплатным.

После 1 февраля стоимость билетов вырастет.

Также на данный момент открыт прием заявок от докладчиков. Их отбор будет осуществлять программный комитет.

Тема конференции «Secon» в 2018 году звучит как «Индустрия 4.0».

Участникам предлагается порассуждать о том, какие радикальные перемены произойдут в результате развития мира машин, а также какие перспективы открывает так называемая «цифровая экономика».

«Мы предлагаем поразмышлять о том, как меняется привычный нам уклад жизни — экономика стран, городов и предприятий, отношение к трудовым ресурсам и так далее под влиянием технологий, как компаниям реагировать на новые тренды», — пояснил председатель программного комитета «Secon-2018», президент ассоциации разработчиков ПО Пензенской области, руководитель компании «CodeInside» Максим Семенкин.

Он добавил, что лейтмотив предстоящего мероприятия задан книгой президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция».

«В ней говорится о том, как внедрение киберфизических систем в производство изменит рынок труда, жизненную среду, политические системы, технологический уклад, человеческую идентичность. В нашей стране на будущие реалии ориентирована новая государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Совместно с представителями власти, экспертами, интересно обсудить, как предприятия-участники «Secon-2018» встраиваются в эту программу, какие трансформации происходят в образовании, управлении персоналом, как влияет на развитие бизнеса применение искусственного интеллекта, машинного обучения, больших данных, технологий блокчейн и тому подобное», — отметил Максим Семенкин.

Предполагается, что эти вопросы будут обсуждаться 16 марта в рамках нескольких параллельных секций в формате круглых столов, лекций и панельных дискуссий.

На 17 марта запланировано рассмотрение новых трендов в технологиях и инструментах разработки ПО, методологии и управлении проектами.

Прием заявок от докладчиков продлится до 9 февраля.

Читайте также

Президентский грант позволит провести «IT-лабораторию» в Пензе в новом формате

Конференция разработчиков программного обеспечения «Secon» (Software Engineering Conference) впервые состоялась в Пензе в апреле 2007 года. Затем дважды мероприятие проводилось в ноябре — в 2007 и 2008 годах. В 2009–2011 годах по объективным причинам был сделан перерыв, после чего конференция стало ежегодной: в 2012-м в ней приняли участие более 180 человек.

В 2013 году мероприятие объединило около 500 человек на базе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

В 2014 году конференция состоялась в технопарке высоких технологий «Рамеев».

В 2015 году мероприятие было организовано на базе Пензенского государственного университета.

В 2016 году конференция «Secon» получилась самой масштабной по сравнению с предыдущими годами — ее мероприятия проходили сразу на нескольких этажах областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, а участниками стали более 700 человек.

В 2017 году конференция разработчиков ПО в Пензе впервые была организована в двухдневном формате и объединила более 1 тыс. человек.

Организатором мероприятия является ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon», в которую входят восемь компаний — межрегиональный научно-производственный кластер «Росоператор», «CodeInside», «Bit.Games», «Тортуга», «FunCorp», «Okdesk», «Мое дело» и «Vigrom Corp.»

С 2013 года конференцию поддерживает правительство Пензенской области, с 2014 года соорганизатором выступает «Центр кластерного развития».