Конференция «Продвижение без пафоса» в Пензе объединила около 300 специалистов Связь и ИТ

Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Около 300 человек стали участниками второй ежегодной межрегиональной конференции по интернет-маркетингу «Продвижение без пафоса», которая начала свою работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 20 февраля.

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Открывая мероприятие, руководитель агентства цифрового маркетинга «НеВсем» Павел Берсенев, который вместе с РА «Белая ворона» является соорганизатором конференции, поблагодарил участников, которые приехали не только из Пензенской области, но и из Мордовии, Саратовской и Тамбовской областей, а также всех партнеров и спикеров.

В рамках конференции организовано два направления, которые идут параллельно: «Тренды. Аналитика. Инструменты» и «Кейсы и не только».

Работу первого открыл директор направления поискового маркетинга московской компании Sreda Digital Юрий Хаит, который представил доклад на тему «Стратегия регионального SEO: анализируем конкурентов или смотрим на Москву?»

Он призвал предпринимателей и специалистов по маркетингу не ориентироваться на тенденции, характерные для крупных городов, потому что между мегаполисами и провинцией существуют кардинальные различия, в том числе по количеству потенциальных клиентов.

В качестве примера Юрий Хаит привел опыт одного из своих учеников, который оформил так называемую «посадочную» страницу сайта таким образом, что портал поднялся на хорошую позицию при выдаче в поисковике, при этом он не использовал SEO-тексты, а лишь указал все данные, которые интересны целевой аудитории.

«Если мы можем сделать какое-то предложение пользователю, значит мы берем этот запрос. [...] Все, что нам нужно — это сделать посадочные страницы под эти поисковые запросы лучше, чем они есть у агрегаторов, чем они есть у федералов», — сказал он.

По мнению Юрия Хаита, небольшим компаниям решить эту задачу достаточно просто, поскольку они могут вручную отобрать популярные позиции, в то время как крупные обычно используют шаблоны.

В зале на втором этаже основатель сервиса анализа сайта на основе реальной статистики «SEO-прорыв» Алексей Трудов рассказал, как извлечь реальную пользу из кейсов по интернет-маркетингу.

Он пояснил, что в первую очередь важно проанализировать, какой канал в долгосрочной перспективе является наиболее выгодным, и лишь после этого вкладывать средства.

«Границ у внедрения реально работающего инструмента очень много», — отметил Алексей Трудов.

Ожидается, что в течение дня своим опытом со слушателями поделятся 13 спикеров. В частности, независимый эксперт из Волгограда Евгений Смирнов расскажет о трендах в мобильном SEO, а владелец сервиса сбора ключевых фраз MOAB Илья Исерсон — об эффективной продаже контекстной рекламы в условиях сжимающегося рынка.

Специальным гостем конференции стала руководитель направления аналитических продуктов компании Rambler&Co Ксения Аникеева.