EN
16:57:11 Вторник, 27 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

МТС первой среди операторов объявила об отмене внутрисетевого роуминга

10:53 | 27.02.2018 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Компания МТС первой среди операторов мобильной связи на фоне требования Федеральной антимонопольной службы отменить внутрисетевой роуминг объявила о значительном снижении цен на звонки, SMS и интернет за пределами домашнего региона.

МТС первой среди операторов объявила об отмене внутрисетевого роуминга

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на официальном сайте компании, новые условия для абонентов, проживающих в том числе в Пензенской области, вступят в силу 28 февраля и позволят сократить расходы на связь в поездках по России от 2 до 10 раз.

Ожидается, что на первом этапе изменения затронут клиентов МТС наиболее популярных тарифных планов, а до середины 2018 года будет проведено еще несколько волн по снижению цен в поездках. При этом все изменения по умолчанию становятся базовыми: подключать никаких опций абоненту не потребуется.

На целом ряде тарифов в поездках по России в сети МТС можно будет пользоваться интернетом, минутами и SMS из включенных пакетов так же, как дома — без дополнительных платежей.

Например, если житель Пензы выезжает в Саранск, то выходить в интернет, отправлять SMS и звонить на все местные номера он сможет, расходуя предоплаченный трафик из своего обычного пакета. Входящие звонки со всех местных номеров будут бесплатными. Междугородние входящие и исходящие вызовы останутся платными, но подешевеют почти вдвое.
Актуальное
Читайте также
Компания «ЭнергоСервис Поволжье» просрочила оплату более 3 млн. рублей «МРСК Волги» В Пензе задержан бродяга, напавший на жителя Мордовии с ножом
В Пензе начали работу выставки «Продмаркет» и «Весенняя ярмарка» В пензенском «Блюзе» выявлен факт продажи спиртного без лицензии
Пензенский губернатор призвал не затягивать с торгами на ремонт дорог В Пензе школам задолжали деньги на хознужды
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама