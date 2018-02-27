МТС первой среди операторов объявила об отмене внутрисетевого роуминга Связь и ИТ

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Компания МТС первой среди операторов мобильной связи на фоне требования Федеральной антимонопольной службы отменить внутрисетевой роуминг объявила о значительном снижении цен на звонки, SMS и интернет за пределами домашнего региона.

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Как сообщается на официальном сайте компании, новые условия для абонентов, проживающих в том числе в Пензенской области, вступят в силу 28 февраля и позволят сократить расходы на связь в поездках по России от 2 до 10 раз.

Ожидается, что на первом этапе изменения затронут клиентов МТС наиболее популярных тарифных планов, а до середины 2018 года будет проведено еще несколько волн по снижению цен в поездках. При этом все изменения по умолчанию становятся базовыми: подключать никаких опций абоненту не потребуется.

На целом ряде тарифов в поездках по России в сети МТС можно будет пользоваться интернетом, минутами и SMS из включенных пакетов так же, как дома — без дополнительных платежей.

Например, если житель Пензы выезжает в Саранск, то выходить в интернет, отправлять SMS и звонить на все местные номера он сможет, расходуя предоплаченный трафик из своего обычного пакета. Входящие звонки со всех местных номеров будут бесплатными. Междугородние входящие и исходящие вызовы останутся платными, но подешевеют почти вдвое.