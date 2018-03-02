Подтвердить учетную запись на портале госуслуг теперь можно через онлайн-банк Связь и ИТ

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области впервые получили возможность подтвердить свою учетную запись на едином портале госуслуг посредством интернет-банкинга.

Фото: Online.sberbank.ru

Она реализована «Ростелекомом» совместно с дочерней компанией «РТ Лабс» для пользователей трех систем дистанционного обслуживания: «Сбербанк Онлайн», «Почта Банк Онлайн» (интернет-банк и мобильный банк), а также «Тинькофф».

С этой целью была проведена интеграция банковских систем с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая предоставляет пользователю единую учетную запись для доступа ко множеству государственных информационных систем.

Для подтверждения учетной записи через «Сбербанк Онлайн» необходимо авторизоваться в системе и кликнуть на баннер «Зарегистрируйтесь на портале госуслуг», чтобы перейти в форму подтверждения личных данных.

В интернет-банке и мобильном банке «Почта Банка Онлайн» функцию «Подтверждение учетной записи госуслуги» можно найти в категории «Госуслуги» раздела «Платежи и переводы».

В интернет-банке «Тинькофф» она находится в категории «Госуслуги» раздела «Платежи».

Сервис оказывается бесплатно.

Комментируя новшество, директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком» Михаил Бондаренко отметил, что возможность подтвердить учетную запись на едином портале через онлайн-банкинг делает госуслуги еще более доступными, в том числе для людей, проживающих в удаленных районах.

«Новый сервис обеспечивает доступ к госуслугам в режиме онлайн, без посещения центра обслуживания или получения по почте кода подтверждения личности. Банки – участники проекта в свою очередь могут рассчитывать на расширение клиентской базы за счет предоставления на своих интернет-витринах популярных госуслуг», — сказал он.

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Согласно официальным данным, в 2017 году через единый портал было оказано около 1,3 млрд. госуслуг, что в три раза больше, чем годом ранее.

Для получения большинства из них требуется подтвержденная учетная запись, число обладателей которой составляет примерно 60% пользователей портала — более 40 млн. граждан.

С помощью подтвержденной учетной записи можно, в частности, поменять паспорт, оплатить госпошлину, проверить размер пенсионных накоплений, записать ребенка в детский сад или школу. Кроме того, до 12 марта 2018 года можно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения для голосования на выборах президента России.