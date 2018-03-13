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Пензенские абоненты «Ростелекома» могут получить бонусы за онлайн-покупки

16:52 | 13.03.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Пензенские абоненты «Ростелекома», участвующие в программе лояльности, теперь могут получать бонусы за покупки более чем в 60 популярных онлайн-магазинах, включая Lamoda, «Спортмастер», «М.Видео», Media Markt, «ЛитРес» и других.

Пензенские абоненты «Ростелекома» могут получить бонусы за онлайн-покупки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это стало возможным благодаря сотрудничеству оператора с партнерской сетью Admitad.

Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», бонусы начисляются с каждых 100 рублей, потраченных в онлайн-магазине.

Для их получения необходимо авторизоваться в едином личном кабинете абонента, найти ссылку и перейти по ней на сайт интересующего магазина, а затем сделать заказ и оплатить покупку.

Кроме того, как и раньше, бонусы начисляются участникам программы лояльности за пользование услугами «Ростелекома».

Их можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на продукты оператора.

В частности, абоненты «Интерактивного ТВ» могут в обмен на бонусы смотреть фильмы из «Видеопроката», подключить пакеты телеканалов и сервис «Управление просмотром».

Интернет-пользователи имеют возможность получить скидки на для оплаты услуги или, например, активировать подписку на антивирусы.

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Пользователи телефонии могут воспользоваться дополнительными минутами разговоров.

В зависимости от количества накопленных бонусов каждому участнику программы присваиваются статусы «Базовый», «Стандартный», «Привилегия» и «Vip», предоставляющие различные привилегии при обмене на подарки.

Согласно условиям действия программы лояльности, начисление бонусов производится ежемесячно всем ее участникам в зависимости от общей стоимости оказанных услуг.

Помимо этого, у абонентов есть возможность получить дополнительные бонусы — за пополнение лицевого счета на сумму свыше 1 тыс. рублей, заполнение анкеты участника программы «Бонус», участие в опросах и специальных акциях, подписку на группы «Ростелекома» в социальной сети «ВКонтакте», а также в день рождения.
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