Пензенские абоненты «Ростелекома» могут получить бонусы за онлайн-покупки Связь и ИТ

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Пензенские абоненты «Ростелекома», участвующие в программе лояльности, теперь могут получать бонусы за покупки более чем в 60 популярных онлайн-магазинах, включая Lamoda, «Спортмастер», «М.Видео», Media Markt, «ЛитРес» и других.

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Это стало возможным благодаря сотрудничеству оператора с партнерской сетью Admitad.

Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», бонусы начисляются с каждых 100 рублей, потраченных в онлайн-магазине.

Для их получения необходимо авторизоваться в едином личном кабинете абонента, найти ссылку и перейти по ней на сайт интересующего магазина, а затем сделать заказ и оплатить покупку.

Кроме того, как и раньше, бонусы начисляются участникам программы лояльности за пользование услугами «Ростелекома».

Их можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на продукты оператора.

В частности, абоненты «Интерактивного ТВ» могут в обмен на бонусы смотреть фильмы из «Видеопроката», подключить пакеты телеканалов и сервис «Управление просмотром».

Интернет-пользователи имеют возможность получить скидки на для оплаты услуги или, например, активировать подписку на антивирусы.

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Пользователи телефонии могут воспользоваться дополнительными минутами разговоров.

В зависимости от количества накопленных бонусов каждому участнику программы присваиваются статусы «Базовый», «Стандартный», «Привилегия» и «Vip», предоставляющие различные привилегии при обмене на подарки.

Согласно условиям действия программы лояльности, начисление бонусов производится ежемесячно всем ее участникам в зависимости от общей стоимости оказанных услуг.