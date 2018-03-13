Пензенские абоненты «Ростелекома» могут получить бонусы за онлайн-покупки

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Пензенские абоненты «Ростелекома», участвующие в программе лояльности, теперь могут получать бонусы за покупки более чем в 60 популярных онлайн-магазинах, включая Lamoda, «Спортмастер», «М.Видео», Media Markt, «ЛитРес» и других.
Пользователи телефонии могут воспользоваться дополнительными минутами разговоров.
В зависимости от количества накопленных бонусов каждому участнику программы присваиваются статусы «Базовый», «Стандартный», «Привилегия» и «Vip», предоставляющие различные привилегии при обмене на подарки.
Согласно условиям действия программы лояльности, начисление бонусов производится ежемесячно всем ее участникам в зависимости от общей стоимости оказанных услуг.
Помимо этого, у абонентов есть возможность получить дополнительные бонусы — за пополнение лицевого счета на сумму свыше 1 тыс. рублей, заполнение анкеты участника программы «Бонус», участие в опросах и специальных акциях, подписку на группы «Ростелекома» в социальной сети «ВКонтакте», а также в день рождения.
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