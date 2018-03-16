«Ростелеком» познакомил участников конференции «Secon» с системой «Умный дом» Связь и ИТ

Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Участники X международной конференции разработчиков программного обеспечения «Secon», которая начала свою работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 16 марта, познакомились с интеллектуальными сервисами контроля за происходящим дома от компании «Ростелеком».

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На выставочном стенде были смоделированы элементы квартиры, позволяющие наглядно продемонстрировать работу коробочного решения « Умный дом. Безопасность ».

Специалисты «Ростелекома» подробно объяснили всем заинтересованным посетителям, как действует контроллер и подключаемые к нему по Wi-Fi датчики движения, задымления, протечки и другие.

Данные с них можно получать как через личный кабинет на специальном сайте, так и с помощью приложения на любое мобильное устройство. В частности, будучи на работе, есть возможность увидеть на телефоне, что квартиру затапливает или внутрь проникли посторонние люди.

Многих участников выставки заинтересовали так называемые «умные» розетки. Они позволяют через смартфон удаленно включать или выключать бытовые приборы.

Кроме того, компания представила автоматизированную систему сбора показаний с приборов учета энергоресурсов.

Как пояснил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, это предложение в первую очередь представляет интерес для застройщиков и управляющих компаний.

«Интеллектуальные устройства позволяют оперативно снимать и передавать информацию о потреблении ресурсов напрямую в ТСЖ, а это в свою очередь повышает прозрачность начислений», — отметил он.

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Лев Дятлов особо обратил внимание на то, что интеллектуально-информационные системы базируются на международных стандартах и комплектуются под конкретные потребности пользователя.

По его словам, они способны повысить комфорт жизни каждого конкретного человека.

Коробочные решения «Умный дом. Видеонаблюдение» и «Умный дом. Безопасность» доступны для заказа в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».

При необходимости специалисты компании готовы оказать техническую поддержку по установке и настройке устройств.