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Функционал «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» стал доступен за 1 рубль в месяц

17:05 | 10.04.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Корпоративные клиенты «Ростелекома», в том числе работающие в Пензенской области, теперь могут пользоваться функционалом «Виртуальной АТС», включая распределение входящих вызовов, голосовое меню и статистику звонков, за символическую абонентскую плату — 1 рубль в месяц. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в компании.

Функционал «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» стал доступен за 1 рубль в месяц

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Подключив вместе с телефонией услугу доступа в интернет в рамках пакетного предложения «Быть в плюсе», можно еще и получать бесплатно до 1 тыс. минут на исходящие звонки каждый месяц», — добавили в пресс-службе оператора.

Комментируя обновление тарифной линейки, директор направления корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин обратил внимание на то, что пакеты минут заменили авансовые платежи.

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«Вместо абстрактной суммы, которую нужно внести на счет, клиенты увидят реальное время, которое можно потратить на общение с покупателями и продажи. Мы унифицировали тарифы по всей стране и упростили интерфейс услуги, чтобы наши клиенты могли заниматься развитием своего бизнеса, а не тратить время на освоение услуг связи», — пояснил он.

«Виртуальная АТС» — цифровая услуга, позволяющая принимать и эффективно распределять вызовы между сотрудниками. Дает возможность обрабатывать больше обращений и привлекать новых клиентов. Для использования нужен лишь доступ в интернет и телефонные аппараты. Сервис работает на серверах и оборудовании «Ростелекома», а доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс.

«Быть в плюсе» — пакет услуг для малого и среднего бизнеса, включающий в себя высокоскоростной доступ в интернет и один из новых цифровых сервисов «Ростелекома» — виртуальную АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное ТВ. Комплексное решение позволяет вместе с доступом в интернет получить именно тот функционал, который нужен бизнесу, и при этом сэкономить на обеих услугах. Например, подключая сервис «Виртуальная АТС» в рамках такого пакетного предложения, пользователи получают от 500 до 1 тыс. минут на исходящие звонки бесплатно каждый месяц.

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