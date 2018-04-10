Функционал «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» стал доступен за 1 рубль в месяц Связь и ИТ

Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Корпоративные клиенты «Ростелекома», в том числе работающие в Пензенской области, теперь могут пользоваться функционалом «Виртуальной АТС», включая распределение входящих вызовов, голосовое меню и статистику звонков, за символическую абонентскую плату — 1 рубль в месяц. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в компании.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Подключив вместе с телефонией услугу доступа в интернет в рамках пакетного предложения «Быть в плюсе», можно еще и получать бесплатно до 1 тыс. минут на исходящие звонки каждый месяц», — добавили в пресс-службе оператора.

Комментируя обновление тарифной линейки, директор направления корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин обратил внимание на то, что пакеты минут заменили авансовые платежи.

Читайте также

«Ростелеком» предложил пензенским абонентам антивирус в дополнение к пакетным предложениям

«Вместо абстрактной суммы, которую нужно внести на счет, клиенты увидят реальное время, которое можно потратить на общение с покупателями и продажи. Мы унифицировали тарифы по всей стране и упростили интерфейс услуги, чтобы наши клиенты могли заниматься развитием своего бизнеса, а не тратить время на освоение услуг связи», — пояснил он.

« Виртуальная АТС » — цифровая услуга, позволяющая принимать и эффективно распределять вызовы между сотрудниками. Дает возможность обрабатывать больше обращений и привлекать новых клиентов. Для использования нужен лишь доступ в интернет и телефонные аппараты. Сервис работает на серверах и оборудовании «Ростелекома», а доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс.

«Быть в плюсе» — пакет услуг для малого и среднего бизнеса, включающий в себя высокоскоростной доступ в интернет и один из новых цифровых сервисов «Ростелекома» — виртуальную АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное ТВ. Комплексное решение позволяет вместе с доступом в интернет получить именно тот функционал, который нужен бизнесу, и при этом сэкономить на обеих услугах. Например, подключая сервис «Виртуальная АТС» в рамках такого пакетного предложения, пользователи получают от 500 до 1 тыс. минут на исходящие звонки бесплатно каждый месяц.