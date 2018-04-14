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В IT-колледже Пензы открыт центр профессиональных проб

09:33 | 14.04.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Реализация нового регионального профориентационного проекта «Центр профессиональных проб» началась на базе пензенского колледжа информационных и промышленных технологий.

В IT-колледже Пензы открыт центр профессиональных проб

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его рамках 124 ученика из восьми образовательных организаций Пензы в течение двух лет смогут попробовать себя в различных профессиях IT-профиля.

Первыми участниками проекта стали представители школ №№20, 36, 56, 59, 60, 68 и 69, а также гимназии «САН».

Как сообщается на сайте учреждения, в ходе стартовой встречи учащиеся познакомились с IT-колледжем. Кроме того, они написали заявления, как положено при трудоустройстве, заполнили анкеты и завели зачетные книжки.

По данным министерства образования региона, первые занятия в центре начнутся через неделю.

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