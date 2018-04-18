«Ростелеком» и ПФР объявили о старте конкурса «Спасибо интернету – 2018» Связь и ИТ

Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. «Ростелеком» и Пенсионный фонд России объявили о начале приема работ на IV всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2018», к участию в котором допускаются в том числе жители Пензенской области.

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Подать заявку могут представители старшего поколения в возрасте от 50 лет, которые освоили основы работы на компьютере и в сети самостоятельно или на специализированных курсах.

Прием конкурсных работ — эссе и фотографий — будет осуществляться через обучающий портал «Азбука интернета» в период по 8 октября.

Они должны соответствовать одной из номинаций «Портал Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель» и «Моя общественная интернет-инициатива».

Итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 года.

Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители «Ростелекома», ПФР, министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и регионального общественного центра интернет-технологий.

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Первый всероссийский конкурс «Спасибо интернету» прошел с 22 апреля по 1 октября 2015 года. На него поступило более 2 тыс. работ из 78 регионов РФ, а также Армении. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал Красноярский край — от пенсионеров этого региона поступило более 10% работ.

Второй конкурс проводился с 15 апреля по 9 октября 2016 года. На него было подано свыше 3 тыс. заявок. По результатам предварительного отбора более 2,5 тыс. работ из 76 регионов РФ были признаны соответствующими условиям. Самым активным регионом стал Татарстан, откуда было заявлено около 15% работ.

Конкурс «Спасибо интернету – 2017» запомнился тем, что самой старшей участнице – жительнице Иркутской области на момент подачи работы исполнился 101 год. Всего в состязании приняли участие около 2,8 тыс. человек из 76 регионов РФ.