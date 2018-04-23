«Ростелеком» предложил два вида камер для видеонаблюдения вне дома Связь и ИТ

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. «Ростелеком» предложил своим клиентам, в том числе в Пензенской области, комплексное решение по организации видеонаблюдения не только внутри помещений, но и за пределами зданий — за территорией вблизи загородного дома, дачным участком, автостоянкой, гаражом или другими объектами.

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Как отмечается на сайте оператора, в настоящее время для организации внешнего наблюдения доступно два вида камер с различным креплением, которые работают в режимах «день» и «ночь».

Согласно заявленным характеристикам, они рассчитаны на работу при температуре от -40°С до +60°С и могут обеспечивать угол обзора до 75%.

При этом у клиентов есть возможность самостоятельно настроить параметры изображения, в том числе яркость и контрастность.

По словам директора по развитию продуктов массового сегмента компании «Ростелеком» Игоря Пилюгина, благодаря новому предложению оператор расширил границы видеонаблюдения.

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«Трансляции со всех камер доступны в едином мобильном приложении — в любой точке мира, где есть интернет. Услуга поможет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, смотреть за работой няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами, автомобилем на стоянке. Тем самым умное видеонаблюдение поможет сберечь время и нервы, уберегая от стресса и беспокойства за родных и близких», — отметил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», до 31 мая в рамках акции «Видео за 300 рублей HiWatch» абоненты любой услуги — «Домашнего интернета», «Интерактивного ТВ» или домашнего телефона — могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным сроком хранения записей за 300 рублей в месяц.

«Также есть возможность приобрести внешнюю камеру с единоразовой оплатой за 5 тыс. 990 рублей. Тогда первый год пользования услугой онлайн-наблюдения предоставляется без дополнительной платы», — пояснили в компании.