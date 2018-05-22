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«Ростелеком» рассказал родителям пензенских школьников о защите детей в интернете

13:19 | 22.05.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров проинформировал участников секции «Безопасность в интернете», организованной в рамках областного форума отцов, о способах защиты ребенка от нежелательного контента в сети.

«Ростелеком» рассказал родителям пензенских школьников о защите детей в интернете

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Так, родители учеников, педагоги-психологи и специалисты по социальной работе узнали о возможностях сервиса «Родительский контроль», ознакомились с успешными наработками по защите детей в онлайн-среде и обсудили вопросы информационной безопасности.

Алексей Макаров отметил, что взрослые заинтересованы оградить детей от негативной информации, но не всегда используют имеющиеся для этого возможности.

«Для защиты от опасностей онлайн-среды они могут использовать сервисы, позволяющие блокировать доступ к нежелательному контенту и видеть активность ребенка в социальных сетях», — пояснил он.

Участники мероприятия узнали об антивирусе Kaspersky Safe Kids от «Лаборатории Касперского». Он помогает родителям ограничить время, которое дети проводят за экраном устройства, закрыть доступ к нежелательным приложениям, сайтам и информации, получить данные о публикациях в соцсетях и быть в курсе, где находится ребенок.

Отцы, приглашенные на форум, поделились собственным опытом контроля за безопасностью детей. Например, Владимир Толушов рассказал, что в младших классах его сын носил «умные» часы с функцией GPS, которые позволяли отслеживать местонахождение ребенка, но теперь подросток стал активным пользователем интернета и назрела необходимость в более надежной защите с помощью специальных программ.

По данным пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», пользователи услуги «Домашний интернет» и пакетных предложений могут оценить преимущества сервиса «Родительский контроль» от «Лаборатории Касперского», подключив его в личном кабинете или на сайте.

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