«МегаФон» запустил новый бизнес-тариф «Управляй!» с кэшбэком Связь и ИТ

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Новая линейка тарифов «Управляй!» стала доступна корпоративным клиентам «МегаФона», в том числе осуществляющим деятельность в Пензенской области.

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Она создана на основе результатов исследования более чем 1 млн. абонентов, которые позволили учесть реальные потребности бизнеса.

Выделено четыре модели потребления, каждой из которых соответствует свой тариф — «Управляй! Руководитель», «Управляй! Менеджер», «Управляй! Специалист» и «Управляй! Эксперт».

«Для сотрудников, которые проводят много времени на встречах, мы включили в тариф больше голосового и интернет-трафика и убрали тарификацию для навигационных ресурсов, а для тех, кто работает в офисе — сделали акцент на мессенджерах и поисковиках. Уверен, что с новой линейкой « Управляй! » от «МегаФона» наши клиенты откроют новые возможности для развития своего дела», — прокомментировал директор Пензенского регионального отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе оператора, можно выделить несколько основных преимуществ новых тарифов, один из которых — гибкость настройки в рамках выбранной абонентской платы: помимо конкретной категории работников, можно задать необходимое соотношение «минуты-гигабайты».

«Основываясь на потребностях ключевых сотрудников компании, в тарифы «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» включены входящие звонки в Европе. Это поможет оставаться на связи», — отметили в региональном отделении.

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В компании добавили, что в каждый из четырех тарифов включен безлимитный трафик на необходимые для современного бизнеса сервисы — мессенджеры, почту, облачные хранилища и навигацию, а в предложении «Управляй! Руководитель» дополнительно обнулен интернет-трафик на соцсети.

В пресс-службе обратили внимание на то, что в тарифы для менеджеров и руководителей включено «Мобильное облако», позволяющее защищенно хранить персональные и коммерческие данные, а сервис «МегаФон.Антивзлом» позволит обезопасить деловую переписку.

«МегаФон» первым на рынке корпоративных тарифов возвращает клиентам 7% от ежемесячных затрат на абонентскую плату тарифов линейки «Управляй!», — подчеркнули в компании, уточнив, что возвращенную сумму можно потратить на дополнительные услуги для развития бизнеса — «МегаФон.Таргет», «Виртуальная АТС» и «Контроль кадров».

В отделении пояснили, что еще одно преимущество — это возможность каждого сотрудника самостоятельно подключать необходимые дополнительные услуги, оплачивая их с персонального счета.