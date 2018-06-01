Молодым парламентариям представлено приложение «Историческая Пенза» Связь и ИТ

Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Руководитель центра проектного творчества студенческого научного общества факультета вычислительной техники Пензенского государственного университета (ПГУ) Дмитрий Данилин представил мобильное приложение «Историческая Пенза» с дополнением «По следам забытых усадеб» в ходе заседания молодежного парламента при Законодательном собрании региона.

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Он напомнил, что работа над данным продуктом была начата в конце 2017 года.

«Все объекты отображаются в виде точек на карте, причем сначала — в ограниченном режиме. Пользователю доступны только название объекта, его визуализация на карте и расстояние до него в режиме реального времени», — пояснил Дмитрий Данилин.

По его словам, для получения полного доступа к информации о конкретной достопримечательности требуется посетить ее или приобрести платную подписку.

«Проходя первый раз мимо объекта, который вы еще не посещали, приложение пришлет push-уведомление», — отметил руководитель центра проектного творчества.

Дмитрий Данилин сообщил, что дополнение, посвященное усадьбам, работает несколько иначе — сведения о них доступны пользователю всегда.

«На текущий момент геоинформационная система и ее составные части находятся на этапе открытого beta-тестирования», — сказал член кадрового резерва молодежного парламента, уточнив, что для получения доступа к приложению необходимо зайти в группу центра в соцсети «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос о том, на что пойдут деньги от покупки премиум-аккаунтов, Дмитрий Данилин отметил, что в первую очередь их направят на улучшение материально-технической базы, а в перспективе — на аренду мощных серверов.