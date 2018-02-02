Студенты разработали мобильное приложение «Историческая Пенза» Связь и ИТ

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Члены центра проектного творчества студенческого научного общества факультета вычислительной техники Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали мобильное приложение «Историческая Пенза». Об этом сообщил член кадрового резерва молодежного парламента при Законодательном собрании региона, руководитель центра Дмитрий Данилин.

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«Каждый объект в системе представлен в виде карточки, включающей в себя исторические фотографии данного места и краткое его описание. Все объекты отражаются на главном экране приложения в виде точек на карте с указанием расстояния до пользователя в режиме реального времени», — пояснил он в ходе круглого стола по вопросам сохранения объектов культурного наследия Пензенской области, состоявшегося в Законодательном собрании региона в минувший четверг, 1 февраля.

Дмитрий Данилин отметил, что изначально все объекты, представленные на карте, доступны пользователю в ограниченном режиме: чтобы получить доступ к дополнительным данным, помимо названия объекта, расстояния до него и места на карте, нужно его посетить или приобрести премиум-подписку.

«Мы пропагандируем не просто изучение культуры и истории Пензы, а именно «живой» туризм, чтобы люди изучали эти вещи не только со страничек смартфонов, а приходили и смотрели вживую памятники истории», — подчеркнул он.

Руководитель центра проектного творчества отметил, что о приложении пользователю время от времени будут напоминать push-уведомления, всплывающие, когда человек проходит или проезжает мимо того или иного объекта.

«Одним из приоритетных направлений развития системы является является интеграция с проектом […] «По следам забытых усадеб», — сообщил Дмитрий Данилин.

Он уточнил, что карточки таких объектов будут дополнены ссылкой на информационный ресурс проекта.

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«Мобильное приложение «Историческая Пенза» с дополнением «По следам забытых усадеб» находится на этапе отладки и тестирования. Система разработана и функционирует, но в режиме не совсем достаточном для того, чтобы разместить в маркетах, чтобы каждый человек мог скачать приложение и воспользоваться. Реализация проекта до этого уровня планируется в течение ближайших двух месяцев», — добавил разработчик.

Дмитрий Данилин отметил, что в дальнейшем географию приложения можно распространить на другие регионы вплоть до всероссийского уровня.

Несколько участников круглого стола обратили его внимание на то, что информация в приложении должна проходить серьезную проверку, а также предложили использовать в качестве основы путеводитель по Пензенской области.