Объявлены имена победителей конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее» Связь и ИТ

Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Победители VII международного конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее», организованного «Ростелекомом» в партнерстве с Nokia, в котором участвовали в том числе представители СМИ Пензенской области, объявлены в ходе церемонии, состоявшейся в Москве.

Фото: Rostelecom.ru

В номинации «Печатная пресса» лучшим признан Олег Клименко, представляющий владивостокскую газету «Золотой Рог», с публикацией «Дальневосточники заждались онлайн-доктора».

Журналист ГТРК «Лотос» Максим Щербаков с материалом «Астраханский центр фотовидеофиксации» победил в номинации «Радио и телевидение».

Среди сотрудников интернет-СМИ было решено поощрить Алексея Лисовицкого за публикацию «Как 5G изменит устройства и сервисы дополненной реальности» на сайте «Голографика».

В номинации «Социальные медиа» победил блогер из Великого Новгорода Михаил Кривый, представивший на конкурс работу «Умный дом — практика квартирного внедрения».

В специальной номинации «Интернет вещей» от Nokia награждена Анастасия Разумная, представляющая сетевое издание SmolDaily.ru. Высокую оценку получила ее публикация «От умных кроссовок до выгодных заводов. Что такое «интернет вещей» и как он развивается в Смоленской области».

По словам директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Киры Кирюхиной, сотрудничество оператора с региональными СМИ строится прежде всего на интересе журналистов к теме технологий, а конкурс сближает участников и организаторов в команду единомышленников.

«Ежегодно мы отмечаем внимание к конкурсу и видим профессиональный и экспертный рост наших постоянных участников. Лучшие из них задают тренды в области IT-журналистики», — сказала она.

В свою очередь генеральный директор Nokia в России Михаил Райскин обратил внимание на то, что сегодня мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, и задача СМИ — подготовить общество к грядущим изменениям.

«Nokia находится на переднем крае революционных исследований, нацеленных на решение задач цифровой эпохи, которая требует контекстуального подключения и взаимодействия всех людей и вещей. Мы приветствуем победителей конкурса и желаем им дальнейших творческих успехов на пути продвижения инноваций в России», — отметил он.

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Как сообщает пресс-служба компании «Ростелеком», победители федерального этапа отправятся зимой в штаб-квартиру компании Nokia в Финляндию.

Основная цель конкурса «Вместе в цифровое будущее» — привлечь внимание представителей средств массовой информации к теме инновационных разработок и технологических новинок в телекоммуникационной отрасли и других общественных сферах.

В сезоне 2017–2018 годов на него поступило примерно 1 тыс. 200 работ, наибольшее количество — из Уральского, Центрального и Приволжского федеральных округов.

Для их оценки работали региональное и федеральное жюри.