«Ростелеком» зафиксировал рост популярности семейного тарифа мобильной связи «На всех» Связь и ИТ

Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Популярность тарифного плана «На всех» на услуги мобильной связи «Ростелекома», которая доступна жителям Пензенской области с осени 2016 года, выросла за полгода в шесть раз. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

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«Более 70% абонентов, которые сделали выбор в пользу этого тарифа, подключают по нему максимально возможное количество SIM-карт, то есть одновременно всех членов семьи», — отметили в компании.

В пресс-службе пояснили, что популярность данного предложения обусловлена тем, что оно дает возможность подключить родителей, детей, бабушек и дедушек к общим пакетам минут, SMS и гигабайтам трафика: на всех в зависимости от выбранного объема — «L», «XL» или «XXL» — будет доступно свыше 10 часов разговоров и до 30 Гб мобильного интернета каждый месяц.

В филиале добавили, что если в текущем месяце будут использованы не все минуты или гигабайты из пакета, они переносятся на следующий, а если произошло обратное, их можно докупить.

«Нужно только определить в семье «главного по тарифу», чтобы он контролировал единый лицевой счет, оплачивал абонентскую плату, менял минуты на гигабайты или докупал нужные услуги», — сказали в пресс-службе.

Среди других преимуществ тарифа « На всех » в компании назвали бесплатные входящие звонки за пределами домашнего региона, что особенно актуально летом — в период школьных каникул и отпусков.

«На исходящие действует единый низкий тариф на звонки абонентам в любом регионе — до 2 рублей за минуту», — отметили в «Ростелекоме».

В пресс-службе пояснили, что в том случае, если семья пользуется «Интерактивным ТВ» дома, то смартфон или планшет могут стать дополнительным переносным «телевизором», на котором будут доступны те же домашние пакеты каналов, а также фильмы и сериалы, заказанные в «Видеопрокате».

«Сделать это поможет бесплатный сервис «Мультискрин». Важно подчеркнуть, что при использовании видеопортала и приложения «Интерактивное ТВ» мобильный интернет-трафик не расходует пакет гигабайтов, предоставляется безлимитно и бесплатно», — сказали в компании.

В филиале также обратили внимание на то, что члены тех семей, которые используют SIM-карты разных мобильных операторов, но хотят получить доступ к перечисленным возможностям, могут воспользоваться бесплатной услугой переноса номера (MNP) и перейти на обслуживание в «Ростелеком».