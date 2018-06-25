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Блогеры протестировали популярные места для селфи в Пензе

11:44 | 25.06.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Актриса интернет-проекта «Красавица и чудовище» Мила Сайфутдинова, Яна Кубаева, которая известна в сети под ником «morena_morana», и известный ведущий, инициатор запуска приложения «Хочу праздник» Дмитрий Секерин протестировали популярные места для селфи в Пензе, одновременно замерив скорость мобильного интернета 4G от «МегаФона» для быстрой публикации снимков.

Блогеры протестировали популярные места для селфи в Пензе

Фото: пресс-служба Пензенского отделения ПАО «МегаФон»

Замеры проводились с помощью приложения SpeedTest от компании Ookla.

По данным пресс-службы Пензенского отделения ПАО «МегаФон», на Олимпийской аллее средняя скорость передачи данных составила 85,86 Мбит/с, а у торгового центра «Пассаж» — вблизи арт-объекта «Я люблю Пензу» — 41,95 Мбит/с. В обоих случаях замеры проводила Мила Сайфутдинова.

Яна Кубаева сфотографировалась в сквере «Копилка пословиц» на улице Московской, где скорость передачи данных составила 38,26 Мбит/с, на набережной «Спутника» — 28,3 Мбит/с и у памятника «Первопоселенец» — 26,03 Мбит/с.

Фото: пресс-служба Пензенского отделения ПАО «МегаФон»

Дмитрий Секерин сделал селфи у киноконцертного зала «Пенза» на Юбилейной площади, зафиксировав с помощью приложения среднюю скорость передачи данных 48,7 Мбит/с, а также на территории ресторанного комплекса «Засека», где она составила 24,71 Мбит/с.

Фото: пресс-служба Пензенского отделения ПАО «МегаФон»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году компании Ookla по результатам 7,5 млн. замеров пользователей популярного приложения Speedtest признала «МегаФон» оператором с наилучшим мобильным интернетом в России.

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