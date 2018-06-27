«МегаФон» расширил возможности сервиса «Виртуальный ЦОД» Связь и ИТ

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Пензенские корпоративные клиенты «МегаФона» получили возможность оценить функциональность обновленной услуги «Виртуальный ЦОД», которая, помимо аренды вычислительных ресурсов и хранилища данных, теперь предусматривает резервное копирование, защиту от киберугроз и поддержку IT-специалистов.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте оператора, архитектура услуги рассчитана на крупный бизнес — сетевых ритейлеров, страховые компании, финансовые организации, а также на клиентов, для которых постоянная доступность инфраструктуры является критичным фактором.

Обновленный « Виртуальный ЦОД » позволяет выполнять резервное копирование данных в удобном формате в зависимости от потребностей клиента раз в день, в месяц или в режиме реального времени.

Особое внимание было уделено информационной безопасности: «МегаФон» готов предоставить защиту облачной инфраструктуры клиента в соответствии с требованиями закона «О персональных данных» как для коммерческих, так и для государственных организаций. В числе партнеров оператора — вендоры оборудования и ПО, зарекомендовавшие себя на рынке. Среди них — HP, Cisco, Vmware, EMC, Fortinet и другие.

В рамках обновленной услуги можно воспользоваться подпиской на программное обеспечение Microsoft (SQL, Exchange, Skype for Business), а также на ПО от Citrix и Veritas. Для работы высоконагруженных проектов без задержек оператор предложил доступ к ультрабыстрым хранилищам.

Кроме того, «МегаФон» позаботился о клиентах, не имеющих временных или человеческих ресурсов на обслуживание инфраструктуры. К их услугам комплексная поддержка IT-специалистов, которые возьмут на себя вопросы администрирования, настройки и обновления программного обеспечения, а также управления сетевыми устройствами и обслуживания систем управления базами данных.

Комментируя запуск обновленного «Виртуального ЦОДа», директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров отметил, что многие клиенты уже оценили преимущества отказа от физических серверов в пользу облака оператора.

«Это удобно — перевод вычислительных мощностей в виртуальную инфраструктуру позволяет избежать лишних затрат и обеспечивает до 99,97% доступности данных», — сказал он.

Павел Захаров добавил, что клиенту могут предоставить «МегаФону» решение всех вопросов, связанных с организацией сложных технических процессов, и сосредоточиться на развитии бизнеса.

«Мы видим перспективу присутствия на рынке облачных решений и ставим перед собой довольно амбициозную цель — в ближайшие три года занять 5% рынка», — цитирует директора по маркетингу корпоративного бизнеса пресс-служба оператора.