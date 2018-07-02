В Пензе начала работу «IT-лаборатория» Связь и ИТ

Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. Шестая «IT-лаборатория» начала свою работу на базе Пензенского государственного университета в понедельник, 2 июля.

Фото: Prom.pnzreg.ru

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов, глава регионального Минпрома Михаил Торгашин, первый проректор ПГУ Игорь Артамонов, руководитель ассоциации разработчиков программного обеспечения «Secon» Максим Семенкин, а представители IT-кластера и другие заинтересованные лица.

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После официальной части студенты разделились на команды, состоящие из группы разработчиков и продюсера проекта.

Пять дней в неделю они будут разрабатывать прототипы веб-сервисов и мобильных приложений, которые потенциально могут заинтересовать пензенских работодателей.

Каждую пятницу будут проходить отчетные демонстрации результатов кураторам и приглашенным экспертам.

3–4 июля управляющий партнер московской компании ScrumTrek Сергей Баранов проведет образовательный интенсив для студентов.

10 августа состоится защита проектов перед экспертным советом. Лучшие студенты получат предложение о трудоустройстве, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.