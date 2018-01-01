Президентский грант позволит провести «IT-лабораторию» в Пензе в новом формате Связь и ИТ

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Летний образовательный проект «IT-лаборатория», реализуемый ассоциацией разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon» с 2012 года, будет организован в новом формате благодаря средствам президентского гранта.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» исполнительный директор ассоциации «Secon» Евгения Сотина, проект, который нацелен в основном на студентов и рассчитан на шесть недель, будет реализован летом 2018 года — ориентировочно он продлится с начала июля и до середины августа.

По ее словам, представители IT-специальностей — молодые люди, которые получают образование в сфере программирования, в области PR, маркетинга, дизайна и менеджмента — в течение пяти недель будут командно работать над своими проектами в Пензе, но где именно, пока не определено.

«Пятая «IT-лаборатория проходила на базе бизнес-инкубатора «Паршин». […] Следующая, скорее всего, тоже, но так как бизнес-инкубатор на улице Гагарина сейчас получил статус IT-парка, возможно, мы будем там в следующем году. Площадку нужно развивать, и это очень хорошее мероприятие как раз для этого», — пояснила собеседница агентства.

Евгения Сотина добавила, что, в отличие от предыдущих лет, на заключительной неделе участники будут работать над проектами на специальной площадке в неформальной обстановке.

«Последняя — шестая — неделя очень трудная, потому что необходимо успеть до дедлайна и показать работающий прототип, ради чего они и собираются. Мы хотим вывезти [на специальную площадку] наших участников, причем не только студентов, но и тех кураторов, которые работают с ними над проектами от лица компаний-партнеров, экспертов, помогающих сделать так, чтобы проекты были конкурентоспособными», — отметила она.

По мнению исполнительного директора ассоциации «Secon», это позволит молодым людям полностью сконцентрироваться на работе и наладить деловые связи.

«Мы надеемся, что такой выездной формат направит силы участников в нужное русло и заставит их поверить в себя», — сказала собеседница агентства.

Евгения Сотина отметила, что в будущем году, как и на протяжении ряда последних лет, «IT-лаборатория» будет открыта при поддержке ООО «Центр кластерного развития» («ЦКР»).

Она уточнила, что президентский грант в размере почти 500 тыс. рублей компенсирует лишь часть затрат на мероприятие, а еще примерно 200 тыс. рублей на себя возьмет «Secon».

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По словам исполнительного директора ассоциации, в 2018 году проект, как ожидается, объединит 45 участников, 10 кураторов, а также экспертов, в том числе федерального уровня.

Евгения Сотина не исключила, что кто-то из приглашенных экспертов будет определен по итогам IT-конференции «Secon», провести которую планируется 16–17 марта.

«IT-лаборатория» — образовательный проект, организуемый ассоциацией разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Sесon» и ООО «Центр кластерного развития», который задуман как площадка для обмена знаниями и опытом между успешными профессионалами IT-сферы со студентами и молодыми специалистами.

Представляет собой своеобразную фабрику стартап-проектов, которые проходят путь от идеи до практически готового продукта.

В 2017 году за победу боролись семь команд. На суд экспертов они предложили свои разработки, среди которых — автоматизированная система управления технологическим процессом «Emercal», система экомониторинга окружающей среды «EcoBox», мобильное приложение на Android «Что надеть?», информационная площадка с сервисом онлайн-записи «Book&Look», веб-сервис для офис-менеджеров «Единое окно», сервис сбора данных «TimeCrawler» и мобильная игра на Android «Space Battle».