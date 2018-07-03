«МегаФон» упростил подключение услуги «МегаФон.Таргет» Связь и ИТ

Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Компания «МегаФон» упростила подключение услуги «МегаФон.Таргет» для абонентов всех операторов, в том числе в Пензенской области, предоставив возможность не заключать отдельный договор на услуги мобильной связи.

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«МегаФон.Таргет» представляет собой решение для проведения адресных рассылок с использованием больших данных. С помощью услуги индивидуальные предприниматели и небольшие компании могут привлечь внимание клиентов к открывшемуся бизнесу или запущенному продукту.

Например, владелец небольшого шиномонтажа сможет сформировать SMS-рассылку и отправить ее только мужчинам в возрасте 35–44 лет, живущим неподалеку. В результате он получит возможность быстро найти новых клиентов, которые могут перейти в разряд постоянных.

Чтобы воспользоваться услугой «МегаФон.Таргет» не нужно обращаться в офис компании. Абоненты «МегаФона» могут подключить ее с помощью специальной USSD-команды: *105*1370#, а пользующимся сервисами других операторов нужно зарегистрироваться в интерфейсе услуги и ввести свои контактные данные. Оплатить услугу можно с помощью банковской карты.

Сотрудники компании сопровождают и консультируют клиентов в круглосуточном режиме. Позвонив на единый номер 8-800-550-08-03, можно узнать, как создать рассылку, какие выбрать параметры целевой аудитории, получить рекомендации о том, как лучше составить текст.

Генеральный директор компании «МегаЛабс» Ян Кухальский уточнил, что услуга «МегаФон.Таргет» является востребованной.

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«С момента запуска в апреле 2017 года к 1 июня 2018 года ею воспользовались и совершили хотя бы одну рассылку порядка 8 тыс. клиентов. Теперь с услугой «МегаФон.Таргет» умные и эффективные решения в области рекламы становятся доступными абсолютно всем небольшим компаниям, заинтересованным в росте своего бизнеса, без ограничений по оператору или тарифу», — сказал он.

В свою очередь директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров отметил, что, по прогнозам экспертов Росстата, к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства должна вырасти с 19 млн. до 22 млн. человек.

«Наша цель — обеспечить качественную поддержку в решении насущных бизнес-задач с помощью лучших на рынке технологий», — цитирует Павла Захарова пресс-служба оператора.