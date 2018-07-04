«МегаФон» предложил бизнесу «Цифровой подбор линейного персонала» Связь и ИТ

Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Пензенские корпоративные клиенты компании «МегаФон» получили возможность оценить преимущества новой услуги «Цифровой подбор линейного персонала», которая стала первым решением платформы «Цифровой HR».

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В ее основе лежит специализированная платформа технологического партнера оператора — компании Skillaz. При этом подбор осуществляется специалистами «Пикта» — общего центра обслуживания «МегаФона».

Эффективность автоматизации процесса подбора персонала HR-специалисты «МегаФона» прочувствовали на собственном опыте. Ежедневно свою карьеру в компании начинают около 4 тыс. молодых специалистов, при этом до внедрения цифрового подбора в некоторых подразделениях 20–30% позиций оставались незанятыми. Применение цифровых инструментов и профилей «идеального» сотрудника, построенных на основе больших данных, помогло достичь укомплектованности в 98%.

«Внедрив цифровой процесс массового подбора сотрудников в компаниях группы, мы предлагаем готовое решение для корпоративных клиентов. С его помощью мы можем обеспечить ключевые требования заказчиков к подбору — скорость, полное соответствие кандидатов требованиям и оптимальную стоимость», — отметила директор общего центра обслуживания «Пикта» Любовь Стрелкина.

Она выразила мнение, что данное решение востребовано на рынке.

«Кроме того, «Цифровой подбор линейного персонала» — это только первый шаг в построении интегрированной модульной платформы H2R-сервисов (Hire-to-Retire), охватывающей все этапы от найма до увольнения», — добавила Любовь Стрелкина.

В свою очередь директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина обратила внимание на то, что экспертиза и опыт автоматизации операционных процессов внутри оператора связи помогут клиентам компании изменить консервативный подход к ежедневным бизнес-задачам, таким как правовая деятельность, кадровое администрирование и документооборот.

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«Наши цифровые компетенции позволяют создавать новые решения за рамками традиционного телекома. К примеру, мы уже успешно запустили ряд LegalTech-решений, первыми на рынке внедрили «Мобильную электронную подпись», предложили инструмент для эффективной рекламы «МегаФон.Таргет». «МегаФону» уже доверяет каждая третья компания. […] Мы видим высокий потенциал рынка HR-tech и рассчитываем занять ключевые позиции и долю в этом сегменте — не менее 10% к 2022 году», — отметила она.

Как сообщает пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», услуга « Цифровой подбор линейного персонала » позволяет обеспечить полный контроль за всеми этапами процесса и актуальную аналитику.

Работа начинается с составления плана, при этом используются данные клиента и собственная статистика отбора кандидатов. Заказчик может отслеживать прогресс и взаимодействовать с кандидатами в личном кабинете, например, просматривать резюме приглашенных на собеседование претендентов, согласовывать тех, кто успешно прошел интервью, тестирование, медосмотр или согласование службой безопасности.

Кроме того, клиенту доступна аналитика о времени прохождения кандидатом каждого этапа в онлайн-режиме или за определенный период.