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«МегаФон» предложил бизнесу «Цифровой подбор линейного персонала»

17:10 | 04.07.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Пензенские корпоративные клиенты компании «МегаФон» получили возможность оценить преимущества новой услуги «Цифровой подбор линейного персонала», которая стала первым решением платформы «Цифровой HR».

«МегаФон» предложил бизнесу «Цифровой подбор линейного персонала». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ее основе лежит специализированная платформа технологического партнера оператора — компании Skillaz. При этом подбор осуществляется специалистами «Пикта» — общего центра обслуживания «МегаФона».

Эффективность автоматизации процесса подбора персонала HR-специалисты «МегаФона» прочувствовали на собственном опыте. Ежедневно свою карьеру в компании начинают около 4 тыс. молодых специалистов, при этом до внедрения цифрового подбора в некоторых подразделениях 20–30% позиций оставались незанятыми. Применение цифровых инструментов и профилей «идеального» сотрудника, построенных на основе больших данных, помогло достичь укомплектованности в 98%.

«Внедрив цифровой процесс массового подбора сотрудников в компаниях группы, мы предлагаем готовое решение для корпоративных клиентов. С его помощью мы можем обеспечить ключевые требования заказчиков к подбору — скорость, полное соответствие кандидатов требованиям и оптимальную стоимость», — отметила директор общего центра обслуживания «Пикта» Любовь Стрелкина.

Она выразила мнение, что данное решение востребовано на рынке.

«Кроме того, «Цифровой подбор линейного персонала» — это только первый шаг в построении интегрированной модульной платформы H2R-сервисов (Hire-to-Retire), охватывающей все этапы от найма до увольнения», — добавила Любовь Стрелкина.

В свою очередь директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина обратила внимание на то, что экспертиза и опыт автоматизации операционных процессов внутри оператора связи помогут клиентам компании изменить консервативный подход к ежедневным бизнес-задачам, таким как правовая деятельность, кадровое администрирование и документооборот.

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«Наши цифровые компетенции позволяют создавать новые решения за рамками традиционного телекома. К примеру, мы уже успешно запустили ряд LegalTech-решений, первыми на рынке внедрили «Мобильную электронную подпись», предложили инструмент для эффективной рекламы «МегаФон.Таргет». «МегаФону» уже доверяет каждая третья компания. […] Мы видим высокий потенциал рынка HR-tech и рассчитываем занять ключевые позиции и долю в этом сегменте — не менее 10% к 2022 году», — отметила она.

Как сообщает пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», услуга «Цифровой подбор линейного персонала» позволяет обеспечить полный контроль за всеми этапами процесса и актуальную аналитику.

Работа начинается с составления плана, при этом используются данные клиента и собственная статистика отбора кандидатов. Заказчик может отслеживать прогресс и взаимодействовать с кандидатами в личном кабинете, например, просматривать резюме приглашенных на собеседование претендентов, согласовывать тех, кто успешно прошел интервью, тестирование, медосмотр или согласование службой безопасности.

Кроме того, клиенту доступна аналитика о времени прохождения кандидатом каждого этапа в онлайн-режиме или за определенный период.

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