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«Ростелеком» проложил оптику до ЖК «Новая арбековская застава» в Пензе

13:37 | 31.07.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. «Ростелеком» проложил волоконно-оптическую линию связи до жилого комплекса «Новая арбековская застава» в Пензе.

«Ростелеком» проложил оптику до ЖК «Новая арбековская застава» в Пензе

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как отметил директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Яковлев, что микрорайон динамично развивается, и потребность в информационных технологиях растет.

«Мы активно взаимодействуем с застройщиком по вопросу подключения домов к оптической сети еще на стадии строительства. Новоселам удобно: пользоваться интернетом и телевидением они могут сразу после переезда»,  пояснил он.

Как сообщает пресс-служба оператора, для обеспечения надежной защиты оптических линий от неблагоприятных погодных условий компания построила подземную кабельную трассу общей протяженностью 1,5 км.

Первыми пользователями цифровых сервисов от «Ростелекома» стали жители двух строений на улице 65-летия Победы. До конца 2018 года к высокоскоростным каналам связи планируется подключить еще четыре многоэтажных дома.

Жители микрорайона также могут установить систему «Умный дом», призванную обеспечить безопасность квартир. Комплект «Видеонаблюдение» включает в себя видеокамеру со встроенным датчиком движения и облачную платформу для хранения видеозаписей. В набор «Безопасность» входят интеллектуальные датчики движения, открытия окон и дверей, протечки и задымления.

При возникновении нештатных ситуаций, например, при появлении дыма в комнате или проникновении посторонних, система моментально оповестит хозяина через push-уведомление, SMS или по электронной почте.

Управление устройствами осуществляется через личный кабинет на сайте оператора или в мобильном приложении «Умный дом. Ростелеком».

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