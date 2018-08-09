«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM Связь и ИТ

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Пензенские корпоративные клиенты «Ростелекома», подключившие «Виртуальную АТС», получили возможность оценить дополнительный функционал, который стал доступен благодаря интеграции услуги с системой учета клиентов и сделок amoCRM.

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Так, при поступлении входящего вызова на экране IP-телефона отображается имя клиента из amoCRM. Также в CRM появляется карточка клиента, в которой можно зафиксировать какие-либо задачи. Кроме того, система позволяет звонить потребителям услуг непосредственно из карточки контакта CRM, не набирая номер телефона вручную.

Как отметил директор по развитию amoCRM Матвей Кардаш, интеграция с «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» предоставляет дополнительные возможности клиентам — от ведения маркетинговой аналитики до управления продажами.

«Облачные решения «Ростелекома» сертифицированы. Компания имеет репутацию поставщика надежных и защищенных виртуальных сервисов. Интеграция «Виртуальной АТС» и amoCRM сделают оба сервиса более привлекательными для клиентов», — добавил он.

В свою очередь директор продуктового офиса «Телефония» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Чумиков обратил внимание на то, что объединение наиболее востребованных решений является одним из трендов развития отрасли.

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«Партнерские проекты позволяют «Ростелекому» предлагать клиентам целый ассортимент выгодных решений», — пояснил он, подчеркнув при этом, что оператор намерен расширять перечень подобных проектов.

« Виртуальная АТС » — одна из наиболее востребованных облачных услуг «Ростелекома» с открытым API. Это позволяет клиентам объединять ее с различными приложениями и создавать для своего бизнеса решения «под ключ».

В планах оператора — интеграция «Виртуальной АТС» с наиболее популярными и надежными CRM-системами. Сотрудничество с amoCRM стало одним из ключевых этапов, поскольку система широко представлена в сегменте малого и среднего бизнеса.