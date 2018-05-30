Пензенские торговые центры «Семейный», «Фомич» и «Елена» подключились к «Ростелекому» Связь и ИТ

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. «Ростелеком» создал оптическую инфраструктуру связи для крупных пензенских торговых центров — «Семейный», «Фомич» и «Елена».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

По данным оператора, кроме скоростного интернета, арендаторам теперь доступны «Виртуальная АТС», «IP-видеонаблюдение», «Интерактивное ТВ для бизнеса» и «Управляемый Wi-Fi». При этом предприниматели могут выбрать как моноуслугу, так и пакетное предложение, которое формируется с учетом потребностей и задач конкретной фирмы.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, наличие оптической инфраструктуры в торговых и офисных центрах позволяет даже небольшим компаниям получить высокотехнологичные услуги связи с минимальными затратами на приобретение оборудования.

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«Специально для малого и среднего бизнеса «Ростелеком» разработал комплексное предложение «Быть в плюсе», с помощью которого можно пользоваться интернетом и цифровыми сервисами со значительной экономией», — напомнил он.

Это решение позволяет организовать многоканальную телефонную связь, вести удаленное видеонаблюдение, предоставить сотрудникам и клиентам Wi-Fi-доступ в интернет и качественный телевизионный HD-контент посетителям.

В апреле пакетное предложение дополнилось услугой «SMS-реклама», с помощью которой можно настроить списки рассылки, активизировать продажи по существующей базе, отследить эффективность и окупаемость рекламных кампаний.