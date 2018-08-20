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«МегаФон» начал продажи онлайн-касс «Эвотор»

11:30 | 20.08.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Продажа смарт-терминалов компании «Эвотор» открыта в розничных салонах «МегаФона» в Пензенской области и фирменном интернет-магазине оператора связи.

«МегаФон» начал продажи онлайн-касс «Эвотор»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Клиенты могут выбрать из двух моделей касс. «Эвотор 5» подходит для небольших розничных точек, рынков, курьерской доставки и выездной торговли. Эта онлайн-касса весит всего 400 граммов, легко помещается в кармане и держит заряд до 12 часов. «Эвотор 7.2» — самая популярная модель производителя, которая подходит для любого бизнеса. Стоимость оборудования составляет от 20 тыс. 990 до 25 тыс. 990 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

В компании уточнили, что в комплект входят онлайн-касса, услуги оператора фискальных данных и SIM-карта для подключения устройства к интернету со специальным тарифом.

«Кроме того, владелец онлайн-кассы «Эвотор» получает бесплатный доступ к личному кабинету и магазину «Эвотор.Маркет». Более 250 приложений становятся удобным инструментом для того, чтобы наладить все необходимые процессы, например, настроить интеграцию с программами 1С и «Мой склад», подключить эквайринг, вести полноценный товарный учет, управлять продажами и ценами на товары, анализировать остатки, контролировать работу сотрудников, настраивать программы лояльности, подключать оборудование», — сказали в пресс-службе.

Как отметил директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров, одно из главных преимуществ — интеграция кассовых аппаратов с популярными системами автоматизации торговли, такими как 1С.

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«Мы прикладываем все усилия для того, чтобы процесс перехода наших клиентов к работе с новыми кассами был легким и понятным, а пользоваться оборудованием было максимально комфортно», — сказал он.

В свою очередь директор по работе с ключевыми клиентами компании «Эвотор» Антон Никеров выразил надежду на то, что благодаря партнерству с «МегаФоном» удастся значительно упростить предпринимателям процесс покупки онлайн-кассы с услугами оператора фискальных данных и доступом в интернет.

Он напомнил, что в рамках второй и третьей волн реформы, предусмотренной федеральным законодательством, начать применять онлайн-кассы должны те предприниматели, которые ранее ими не пользовались.

«При этом они уже работают с банками и сотовыми операторами, и покупка нового оборудования в торговых точках, как, например, салоны связи «МегаФона» — это уже привычный и удобный процесс. Также надеюсь, что партнерство «Эвотора» и «МегаФона» продолжится и в направлении создания новых технологичных сервисов для бизнеса», — добавил Антон Никеров.

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