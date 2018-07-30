Запущено приложение «МегаФон Антивзлом» для защиты смартфонов Связь и ИТ

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Компания «МегаФон» в партнерстве с Check Point запустила приложение « МегаФон Антивзлом » для защиты смартфонов и планшетов, которое доступно корпоративным клиентам оператора, в том числе осуществляющим деятельность в Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Помимо защиты от вирусов и зараженных файлов, «Антивзлом» позволяет предотвратить перехват данных по сети, защищает от атак через Wi-Fi, а также от фишинговых сообщений и вредоносных интернет-ресурсов, через которые мошенники могут украсть логины и пароли пользователя. Также решение позволяет избежать блокировки устройств из-за вирусов-шифровальщиков и другого вредоносного программного обеспечения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

В компании пояснили, что в основе приложения лежат технологии Check Point семейства SandBlast — унифицированного кросс-платформенного решения для защиты от вредоносных программ и угроз нулевого дня.

Как отметил руководитель по услугам для корпоративного бизнеса «МегаФона» Олег Алексеев, мобильные устройства из средств связи превратились в центры управления многими сферами жизни, в том числе здоровьем, финансами и бизнесом.

«Но развиваются и мошеннические схемы, и антивирус — когда-то эффективное средство защиты — больше не может обеспечить полную безопасность данных», — отметил он.

Олег Алексеев привел сведения компании IDC, согласно которым, в 2018 году российский рынок защиты мобильных устройств составит около 600 млн. рублей и будет расти на 7% в год.

«Мы видим большие перспективы в этом направлении и уверены, что мощная и защищенная инфраструктура «МегаФона» обеспечит сохранность данных наших клиентов», — подчеркнул он.

В свою очередь глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев также обратил внимание на то, что пользователи все чаще сталкиваются с банковскими троянами, рекламными и шпионскими вредоносными программами, которые пытаются собрать конфиденциальные данные.

Читайте также

«МегаФон» запустил новый бизнес-тариф «Управляй!» с кэшбэком

«Согласно отчету Check Point, в прошлом году каждая компания хоть раз подвергалась какому-либо виду мобильных атак. Несмотря на это, 97% организаций не готовы к защите от современных атак, среди которых широко распространены мобильные вирусы — шифровальщики и облачные уязвимости. Партнерское решение с «МегаФоном» — это наше первое соглашение с оператором в России, которое даст бизнесу и обычным пользователям простое решение для защиты персональной информации и денежных средств», — пояснил он.

Согласно условиям, указанным на сайте «МегаФона», новая услуга доступна корпоративным клиентам за ежемесячную абонентскую плату 99 рублей, при этом новые пользователи могут протестировать решение — в течение первого месяца бесплатно. Кроме того, без дополнительной платы оценить преимущества услуги могут клиенты тарифов «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель».