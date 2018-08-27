«МегаФон» запустил платформу защиты от DDoS-атак на технологиях Arbor Networks Связь и ИТ

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. «МегаФон» предложил корпоративным клиентам и государственным заказчикам, работающим в том числе на территории Пензенской области, обновленное решение по защите от DDoS-атак на базе оборудования Arbor Networks, которое начинает подавлять их уже через 5–15 секунд после обнаружения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Поволжского филиала ПАО «МегаФон».

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«Платформа постоянно отслеживает входящий трафик и в автоматическом режиме — незаметно для обычных пользователей — очищает его в случае обнаружения угроз. Заказчик может самостоятельно отслеживать параметры входящего трафика и статистику по отраженным атакам в личном кабинете. Увеличена и суммарная емкость узлов очистки системы», — пояснили в компании.

В пресс-службе уточнили, что в комплексе с другими методами противодействия собственная сеть оператора позволяет отражать атаки более 300 Гбит/сек — не только на веб-приложения, но и нацеленные на перегрузку элементов инфраструктуры.

В «МегаФоне» особо обратили внимание на то, что данная платформа интегрирована с облачной базой знаний Atlas от Arbor Networks, благодаря чему система постоянно получает информацию о новых типах угроз по всему миру и «обучается» методам противодействия им.

«Еще одним преимуществом решения является легкость интеграции. Чтобы воспользоваться услугой, не нужно подключать дополнительное оборудование или менять сетевые настройки. Для обслуживания платформы «МегаФон» выделил отдельную команду мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности, которая обеспечивает защиту клиентских корпоративных ресурсов в режиме «24/7», — отметили в компании.

По словам руководителя по услугам для корпоративного бизнеса «МегаФона» Олега Алексеева, оператор стремится быть надежным партнером для своих клиентов и активно развивает решения в сфере информационной безопасности, в том числе по защите от киберугроз .

«Наша обновленная платформа уже показала себя в период чемпионата мира по футболу 2018 года, успешно отразив все атаки на инфраструктуру «МегаФона» и его клиентов. В целом, по мнению экспертов IDC [International Data Corporation], рынок защиты от DDoS-атак в 2018 году оценивается в 1,1 млрд. рублей, и уже в ближайшей перспективе — к 2020 году — мы планируем увеличить нашу долю на нем с 10 до 15%», — сказал он.