В салонах «МегаФона» стартовала продажа детских часов-телефона с голосовым помощником Связь и ИТ

Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Детские часы-телефон Elari KidPhone 3G с голосовым помощником «Алиса» от «Яндекса» поступили в продажу в салонах «МегаФон», в том числе в Пензенской области, с понедельника, 3 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

При их покупке в салоне или интернет-магазине до 30 сентября клиент получает в подарок месяц связи бесплатно на тарифе «Включайся! Пиши».

В голосового помощника заложены развивающие и развлекательные функции. «Алисе» можно задать любой вопрос, сыграть с ней в игру «Города», «Зоология», «Угадай число», попросить рассказать сказку или анекдот, обменяться комплиментами и просто поговорить. При этом в ней нет контента, неприемлемого для ребенка.

Планируется, что со временем функционал голосового помощника в KidPhone 3G будет расширяться — над этим работает компания Elari вместе с другими партнерами.

Кроме того, с помощью часов можно посмотреть местоположение ребенка на карте, позвонить ему по аудио- или видеосвязи, обменяться сообщениями в голосовом чате.

Стоимость часов составляет 6 тыс. 999 рублей.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе оператора, тариф «Включайся! Пиши» от «МегаФона» позволит обеспечить корректную работу функций, требовательных к скорости передачи данных, в частности, голосового помощника и видеозвонка.

По данным компании Ookla, «МегаФон» обеспечил самый быстрый мобильный интернет в России по результатам 7,9 млн. замеров пользователей приложения Speedtest.

Основатель Elari Йосеф Закс (Yosef Sachs) отметил, что рад сотрудничать с «МегаФон-Ритейл», который увидел потенциал устройства и начал работу по реализации этого проекта.

«Мы уверены, что и первый месяц продаж, когда часы буду доступны только в розничной сети и интернет-магазине «МегаФона», и в дальнейшем абоненты «МегаФона» и не только будут впечатлены реально прорывным функционалом для детей и родителей, которым обладают Elari KidPhone 3G, благодаря талантливым командам из Elari и Яндекса, плотно сотрудничавшим на протяжении нескольких месяцев» — добавил он.

Генеральный директор «МегаФон-Ритейл» Кирилл Шибанов пояснил, что появление в продаже умных детских часов от компании Elari стало в системе сервисов еще одним семейным предложением.

«Каждая наша услуга для семьи строится на безопасности абонента и его близких, предлагая современные технологические средства: «Родительский контроль», «Детский интернет», «Радар», — цитирует Кирилла Шибанова пресс-служба «МегаФона».