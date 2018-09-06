В Пензе будет доработана региональная составляющая нацпрограммы «Цифровая экономика» Связь и ИТ

Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев поручил доработать региональную составляющую национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которая была утверждена в июле 2017 года.

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В ходе совещания, состоявшегося в минувшую среду, 5 сентября, он обсудил с представителями исполнительных органов госвласти и городских округов вопросы, связанные с цифровизацией сфер образования, здравоохранения, а также с созданием информационной инфраструктуры.

В результате собравшиеся определили основные векторы развития цифровой экономики в регионе.

Как сообщает пресс-служба правительства области, планируется, что в ближайшее время проект региональной составляющей национальной программы будет направлен в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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28 июля 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил программу «Цифровая экономика Российской Федерации».

В ней определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики. При этом данные в цифровом виде рассматриваются как ключевой фактор производства во всех сферах социально-экономической деятельности.

Для управления программой определено пять базовых направлений развития цифровой экономики в стране на период до 2024 года. К ним отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность.