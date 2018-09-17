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«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами школу на Шуисте в Пензе

10:58 | 17.09.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами новый корпус инженерно-технической школы №66, рассчитанной на 660 человек, в микрорайоне Шуист города Пензы.

«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами школу на Шуисте в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе оператора, для этого пришлось построить подземную кабельную трассу, проложить волоконно-оптическую линию связи и смонтировать оборудование для доступа в интернет.

Администрация школы подключила «Виртуальную АТС» для решения производственных задач. Многоканальная телефонная сеть на четыре номера позволяет сотрудникам фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры и перераспределять звонки. Одновременно пользоваться связью могут до 12 человек.

Скоростной интернет помогает учителям проводить интерактивные уроки с использованием цифровых образовательных ресурсов.

Директор школы № 66 Ирина Авдонина отметила, что в новом здании, построенном по современному проекту, есть все для обучения, занятий спортом и отдыха детей.

«Наличие скоростной сети связи обеспечивает высокую эффективность учебного процесса, помогает разнообразить работу профильных кружков и развивать профессиональные компетенции учащихся», — пояснила она.

Как сообщил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, строительство инфраструктуры связи велось в несколько этапов.

«Сначала компания протянула линии до стройплощадки и организовала там видеонаблюдение, подключив семь IP-камер. После возведения здания оптику завели внутрь. Мы стали телеком-партнерами школы и рады предоставить учреждению комплекс цифровых сервисов для учебы и работы», — сказал он.

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