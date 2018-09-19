«МегаФон» и МТС отменили комиссию за денежные переводы между своими абонентами Связь и ИТ

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Компании «МегаФон» и МТС, оказывающие услуги связи в том числе на территории Пензенской области, предоставили своим абонентам возможность переводить друг другу деньги на счет мобильного телефона без комиссии.

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«Речь идет о таких сервисах «МегаФона», как сайт Money.megafon.ru , личный кабинет абонента, SMS #сумма, USSD *133# и мобильное приложение «МегаФон.Банк». Со стороны МТС это будут портал Payment.mts.ru , мобильное приложение «МТС Деньги», SMS #перевод и USSD *115#», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского отделения ПАО «МегаФон».

В компании уточнили, что платежные услуги оказываются ПАО «МТС-Банк» (генеральная лицензия ЦБ РФ №2268 от 17 декабря 2014 года) и ООО «Банк Раунд» (генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года).

Как отметил директор по новым бизнесам и партнерствам ПАО «МегаФон» Ян Кухальский, это уникальный случай в индустрии, когда ради новых возможностей и выгод клиента, конкуренты на одном рынке становятся партнерами.

«Часто для перевода небольших сумм нашим клиентам приходится выяснять, карточкой какого банка пользуется получатель денег, вводить длинные реквизиты или платить комиссию. Совместно с компанией МТС мы предлагаем удобный, выгодный и безопасный финансовый сервис, который позволяет просто и без комиссии переводить средства по номеру мобильного телефона между нашими абонентами», — пояснил он.

По данным компании «МегаФон», свыше 20% абонентов пользуются возможностью оплачивать товары и услуги со счета телефона.

Кроме того, клиентам доступна банковская карта, счет равен счету мобильного телефона.

С 1 марта 2018 года также можно оплачивать покупки со счета телефона в Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay напрямую. Достаточно выпустить виртуальную карту в один клик в личном кабинете или приложении «МегаФон.Банк».