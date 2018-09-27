Пензенские школьники примут участие в фестивале «Робофинист» Связь и ИТ

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Пензенские школьники примут участие пятом международном фестивале «Робофинист», который состоится в Санкт-Петербурге 6–7 октября.

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Регион будут представлять победители и призеры областных робототехнических мероприятий сезона 2017–2018 годов — учащиеся центра развития творчества детей и юношества, лицея №73 и гимназии №53 Пензы.

Они выступят в категориях: «Большое путешествие», «Ралли по коридору», «Эстафета-2», «Творческая».

Также в рамках фестиваля пройдут симпозиум по образовательной робототехнике, хакатон «Умный автомобиль», мастер-классы по программированию, конструированию и моделированию, соревнования и конкурсы.

Всего в фестивале примут участие более 1 тыс. 200 школьников из России, Словакии, Германии и Бразилии, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.