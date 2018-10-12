Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» поделился планами развития IoT-сети в Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. «ЭР-Телеком Холдинг» намерен развивать в Пензенской области проекты, позволяющие повысить качество жизни граждан за счет современных технологий. Об этом сообщил президент компании Андрей Кузяев в ходе визита в Пензу.

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По его словам, соответствующие проекты обсуждались в ходе рабочей встречи с участием губернатора Ивана Белозерцева и мэра Виктора Кувайцева, состоявшейся в областном правительстве в пятницу, 12 октября.

«Мы планируем развивать «умные» домофоны, «умный» свет. […] Мы предложили для Пензы построить улицу с «умным» освещением, которое будет ярче, дешевле и безопаснее», — пояснил он журналистам.

Говоря о сфере сельского хозяйства, Андрей Кузяев привел в пример датчики, позволяющие решить проблему организации посевных и уборочных кампаний, а также «умные» ошейники, отслеживающие состояние здоровья животных.

Он добавил, что также компания ведет переговоры с администрацией Пензы по вопросу обеспечения бесплатным Wi-Fi реконструируемой набережной реки Суры и пешеходной части улицы Московской.

«Всего у нас там сегодня четыре роутера. Мы ведем с мэрией разговор о том, чтобы центр Пензы был с бесплатным Wi-Fi», — сказал президент холдинга.

Андрей Кузяев особо обратил внимание на то, что «ЭР-Телеком Холдинг» планирует модернизировать сети в Пензе, что позволит в 2019 году оказывать услуги на скорости 1 Гбит/с большому количеству пользователей.

«На сегодняшний день компания « Дом.ru » предоставляет услуги интернета и платного телевидения почти половине жителей Пензы. Около 25% услуг, связанных с интернетом для юридических лиц, также оказывает наша компания. Но нас не удовлетворяет это, мы планирует дальнейшее развитие. Это развитие связано с тем, что научно-технический прогресс не стоит на месте», — отметил топ-менеджер.

По его словам, одним из основных направлений развития станет участие в государственной программе, направленной на устранение цифрового неравенства, благодаря чему сервисы и услуги оператора станут доступны жителям пригорода Пензы и небольших населенных пунктов.

Андрей Кузяев также напомнил о заключенном в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашении с правительством Пензенской области и пояснил, что по итогам его визита в Пензу планируется нарастить объем вложений в рамках двустороннего сотрудничества.

«Всего за время существования нашей компании в Пензе мы инвестировали около 500 млн. рублей», — подчеркнул он.