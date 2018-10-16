«МегаФон» представил тариф для управления NB-IoT-устройствами Связь и ИТ

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. «МегаФон» представил тариф «Интернет вещей» для устройств, работающих на базе стандарта NB-IoT (NarrowBand Internet of Things), который доступен в том числе абонентам, проживающим в Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», он также может использоваться в сетях 2G, 3G и 4G.

«В его возможности входит выделенная APN-сеть, которая гарантирует сохранность и безопасность передаваемой с устройств информации», — отметили в компании.

В «МегаФоне» уточнили, что в тариф «Интернет вещей», подробная информация о котором размещена на сайте оператора, включены пакеты трафика от 15 до 300 Мб по цене от 20 до 120 рублей и передача данных по протоколу CSD для компаний, которые по-прежнему используют в устройствах голосовой канал связи.

«Также предусмотрен доступ к платформе «M2M-мониторинг». С ее помощью клиенты независимо от места смогут управлять сетью IoT-устройств и не задумываться о стоимости или перерасходе IoT/M2M-трафика. Новое предложение будет актуально для компаний с развитой региональной сетью или для тех, у кого есть необходимость одновременного и постоянного сбора данных с множества IoT/M2M-датчиков и подключенных устройств. Например, организациям транспортной отрасли M2M-платформа способна помочь обеспечить сохранность автомобилей — благодаря ей можно обнаружить попытки заглушить радиопередатчики машин. В банковской сфере возможности удаленного мониторинга позволят объединить в единую экосистему сети терминалов оплаты и банкоматов», — пояснили в пресс-службе.

Согласно условиям нового тарифного плана, для более удобного управления SIM-картами в любом IoT/M2M-оборудовании можно подключить опции. Например, «Интернет вещей для бизнеса» предусматривает безлимитный доступ в интернет на скорости до 64 Кбит/с и работу в сети NB-IoT, а предложение «IoT без границ» будет полезно для передачи данных в международном роуминге.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Натальи Талдыкиной, компания планомерно идет к завоеванию IoT-рынка.

«Мы первыми в России протестировали решение в стандарте NB-IoT и затем запустили его в коммерческую эксплуатацию в «умном» городе Иннополисе. Обновив ядро сети, мы обеспечили федеральное NB-IoT-покрытие и начали работать над внедрением цифровых решений в регионах страны: в Челябинске появились «умные» дорожные знаки для безопасности на дорогах, а в Брянске — экономное и энергоэффективное «умное» освещение», — пояснила она.

Наталья Талдыкина отметила, что «МегаФон» сыграл на опережение, запустив тариф для NB-IoT-устройств, который учитывает широту региональных сетей корпоративных клиентов, растущий уровень автоматизации производства и потребность в постоянном контроле над ситуацией.