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Менее 1% жителей Пензенской области приняли участие в первой интернет-переписи населения

17:17 | 21.10.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 21 октября 2018. PenzaNews. 9 тыс. 419 человек, что составляет 0,7% от численности населения Пензенской области, приняли участие в первом цифровом этапе пробной переписи 2018 года с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.

Менее 1% жителей Пензенской области приняли участие в первой интернет-переписи населения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным Пензастата, в их числе — 5 тыс. 188 женщин и 4 тыс. 231 мужчина.

В целом в стране интернет-переписью оказались охвачены более 1,2 млн. человек, или 0,8% населения; из них в Приволжском федеральном округе — 21 тыс. человек (0,7% жителей).

Наиболее высокого показателя по численности населения, переписанного через интернет, удалось добиться в Алеутском муниципальном районе Камчатской области — 43,1% от общего количества жителей. Второе место занял поселок городского типа Южно-Курильск Сахалинской области — 11,5%, третье — Минусинск Красноярского края (4,9%). Эти регионы входили в число пилотных.

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Пробная перепись населения является ключевым этапом подготовки к одному из главных статистических наблюдений десятилетия — всероссийской переписи населения 2020 года. В ходе нее предстоит отработать принципиально новый для России способ сбора статинформации о населении — самостоятельное заполнение гражданами переписных листов на едином портале госуслуг.

Пробная перепись организована в два этапа.

Первый — всероссийский — проходил с 1 по 10 октября. В этот период любой житель, имеющий подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, мог самостоятельно заполнить электронный переписной лист. В десяти пилотных районах респонденты, заполнившие переписные листы в интернете, получали уникальные коды подтверждения, которые понадобятся на втором этапе.

Второй этап — локальный — проводится с 16 по 31 октября на территории 10 пилотных районов в девяти субъектах РФ. Переписчиками будет осуществляться поквартирный обход: с 16 по 27 октября — 100-процентный, с 28 по 31 октября — выборочный 10% жилых помещений. Кроме того, жителям предоставлена возможность переписаться на стационарных участках. Респондентам 10 пилотных районов, уже переписавшимся на портале госуслуг, достаточно предоставить переписчику для сверки полученный ранее код.

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