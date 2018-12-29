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«Ростелеком» предложил бесплатно перенастроить онлайн-кассы под новую ставку НДС

09:17 | 29.12.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Пензенские предприниматели получили возможность бесплатно перепрограммировать онлайн-кассы с учетом повышения ставки НДС до 20% с помощью программного обеспечения, выпущенного «Ростелекомом».

«Ростелеком» предложил бесплатно перенастроить онлайн-кассы под новую ставку НДС

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Скачать его клиенты компании могут на сайте провайдера.

«Обновление оборудования до 1 января 2019 года позволит избежать приостановки торговой деятельности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании пояснили, что минимальное предложение, которое провайдер делает своим клиентам, входит кассовый аппарат с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев и скретч-картой ОФД на один год.

«Дополнить комплект можно терминалом для банковских карт с низкой стоимостью эквайринга. Для всех клиентов «Ростелекома» ставка — 2,5% с возможностью подключения к счету в любом банке. Также опционально можно приобрести сканер штрих-кода и Wi-Fi-роутер. Дополнительно можно заказать услугу доставки и настройки оборудования», — уточнили в пресс-службе.

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