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«Ростелеком» и «МегаФон» объявили о начале работы совместного предприятия по развитию 5G

16:55 | 05.03.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Провайдер цифровых услуг «Ростелеком» и мобильный оператор «МегаФон», работающие в том числе на территории Пензенской области, объявили о начале функционирования совместного предприятия, созданного для развития сетей пятого поколения (5G).

«Ростелеком» и «МегаФон» объявили о начале работы совместного предприятия по развитию 5G

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Возглавил ООО «Диджитал для бизнеса» член совета директоров «Ростелекома» Вадим Семенов. При этом, согласно имеющимся в открытом доступе данным, участники партнерства будут владеть компанией в равных долях.

В качестве основных задач организации заявлены создание единого инфраструктурного оператора и проведение работ по высвобождению радиочастотного спектра для внедрения сетей 5G в России.

«Совместное предприятие сосредоточит основное внимание на формировании единой инфраструктуры радиодоступа в приоритетном для развития сетей 5G в России и в мире диапазоне частот 3,4–3,8 ГГц. Он стандартизирован международным консорциумом 3GPP для оборудования сетей пятого поколения и позволяет применять широкие радиоканалы с высокой пропускной способностью. Кроме того, использование этого радиочастотного диапазона позволит обеспечить значительную площадь покрытия не только территории крупных городов, но и в масштабах страны и обеспечить совместимость экосистемы абонентского терминального оборудования», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ПАО «Ростелеком».

В нем отмечается, что провайдер объединил свои ресурсы с «МегаФоном» в 2018 году.

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В пресс-релизе поясняется, что в рамках этой работы компании уже провели целый ряд мероприятий, в том числе направленных на исследование возможностей совместного использования оборудования и сетей.

«Стандарт 5G будет одной из опорных технологий в цифровой экономике. Революционность перехода на 5G заключается в том, что сети нового поколения создаются уже не только под потребности человека — такие как трансляция видео в реальном времени в разрешении 4K и 8K, а также сервисы виртуальной и дополненной реальности, но и функционирования беспилотного транспорта, межмашинную коммуникацию (М2М), интернет вещей (IoT), телемедицину и так далее», — подчеркивается в сообщении.

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