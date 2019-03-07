В Пензе на двух аукционах, касающихся фиксации нарушений ПДД, сэкономили 66 млн. рублей Связь и ИТ

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Бюджет Пензенской области сэкономил около 66 млн. рублей по итогам двух проведенных ГБУ «Безопасный регион» электронных аукционов на оказание услуг по предоставлению информации о нарушениях ПДД на контролируемых участках автодорог и подготовке регистрируемых почтовых отправлений.

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По данным портала госзакупок, начальная (максимальная) цена этих контрактов составляла в сумме 128 млн. 710 тыс. рублей. В результате торгов она была снижена до уровня менее 63 млн. рублей.

Один из электронных аукционов был объявлен на сумму 92 млн. 840 тыс. рублей. Согласно документации, исполнитель должен передать заказчику информацию о трех видах нарушений: о непредоставлении преимущества движения пешеходам (4 комплекса фото- и видеофиксации в Пензе), проезде на запрещающий сигнал светофора и невыполнении требования об остановке перед стоп-линией (7 пешеходных переходов и перекрестков в черте города); о нарушении скоростного режима на 34 участках — в областном центре, на трассах М5 «Урал», Р208 «Тамбов — Пенза», Р158 «Нижний Новгород — Саратов».

Кроме того, исполнитель обязан подготовить 440 тыс. заказных почтовых отправлений, содержащих постановления по делу об административных правонарушениях, вынесенные должностными лицами УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На этот аукцион поступило несколько заявок, в том числе от АО «Концерн «Автоматика» и ООО «Центр защиты информации «Флагман». Победителем признано ПАО «Ростелеком», предложившее наиболее низкую цену — 52 млн. 918 тыс. 800 рублей.

Экономия по этим торгам составила 43%, начальная цена снижена на 39 млн. 921 тыс. 200 рублей.

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Второй аукцион был объявлен на сумму 35 млн. 870 тыс. рублей. Он предусматривает предоставление информации о нарушениях в части несоблюдения скоростного режима, зафиксированных шестью комплексами: двумя — на трассе М5 «Урал», одним — на автодороге Р208 «Тамбов — Пенза», а также тремя — в черте города на проспекте Победы, улицах Луначарского и Окружной вблизи спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

Число почтовых отправлений, которые следует подготовить, составляет 170 тыс. штук.

На этот аукцион тоже поступило несколько заявок, в том числе от ООО «Аэль-РТС Инжиниринг» и АО «Концерн «Автоматика». Победителем признано ООО «Центр защиты информации «Спецпроект-Крым», предложившее минимальную цену — 9 млн. 820 тыс. 650 рублей.

Экономия по этим торгам составила 73%, начальная цена снижена на 26 млн. 49 тыс. 350 рублей.

Срок оказания услуг в обоих случаях — с даты заключения контракта по 29 декабря 2019 года.