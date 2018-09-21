Пензенское УФАС признало картелем соглашение в сфере сбора информации о нарушениях ПДД Общество

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Комиссия управления ФАС России по Пензенской области признала нарушением закона «О защите конкуренции» действия ООО «Информационные системы Поволжья», ООО «Региональный компьютерный сервис», ОАО «Оператор электронного правительства» и некоего индивидуального предпринимателя, выразившиеся в заключении и участии в соглашении, которое привело или могло привести к поддержанию цен на торгах. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой антимонопольного ведомства.

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«В рамках реализации программы «Обеспечение общественного порядка и противодействию преступности в Пензенской области в 2014–2020 годах» в период 2015–2017 годов ГБУ «Безопасный регион» проводилось 11 аукционов на оказание услуг по предоставлению информации о движении транспортных средств (о нарушениях ПДД) на общую сумму более 258 млн. рублей», — поясняется в тексте.

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В нем добавляется, что по итогам рассмотрения всех материалов, в том числе поступивших из управления ФСБ России по Пензенской области, был сделан вывод об устранении указанными игроками рынка конкуренции между собой — картельное соглашение было реализовано за счет заключения контрактов по начальной (максимальной) цене.

«Ответчикам выданы предписания о недопущении нарушения антимонопольного законодательства», — отмечается в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 августа 2018 года в отношении бывшего генерального директора АО «Оператор электронного правительства» («ОЭП») Олега Звонова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

По данным следствия, материальный ущерб, причиненный акционерному обществу его действиями, составляет не менее 38 млн. рублей.