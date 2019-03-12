«Ростелеком» провел оптику в новый дом на набережной в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. «Ростелеком» подключил к оптической сети жилой комплекс клубного формата «Дом на набережной» в Пензе.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Он располагается на улице Набережная реки Мойки.

Провайдер построил подземную кабельную трассу, протянул линию связи и смонтировал оборудование для подключения цифровых сервисов. Доступ к телеком-инфраструктуре получила управляющая компания «Энтазис-Девелопмент».

Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», обслуживающая организация может подключить интернет на скорости до 100 Мбит/с и облачные сервисы. Новоселы получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, домашним телефоном и «Интерактивным ТВ».

Комментируя проведенные работы, представитель компании застройщика «ИСГ «Энтазис» Ирина Оськина сообщила, что «Дом на набережной» готовится встретить своих первых жителей.

«Это один из самых красивых комплексов. Наши клиенты получат апартаменты премиум-класса, включающие все, что нужно для жизни, в том числе и современные услуги от федерального оператора связи», — отметила она.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов пояснил, что благодаря активному взаимодействию с застройщиком сеть провайдера появилась в элитном жилом комплексе еще на стадии строительства.

«Мы надеемся, что наши услуги помогут владельцам апартаментов расширить зону комфорта и сделать свой досуг увлекательным и интересным», — подчеркнул он.