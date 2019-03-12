За компенсацией в связи с покупкой ТВ-приставки обратились 550 пензенцев Связь и ИТ

Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. 550 жителей Пензенской области обратились в органы соцзащиты и комплексные центры социального обслуживания населения с заявлениями о предоставлении им материальной помощи в связи с приобретением пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевещанию.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, люди, обратившиеся за компенсацией, начнут получать выплату со второй половины марта.

Прием заявлений от желающих получить компенсацию продлится до 1 октября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», единовременная материальная помощь будет предоставляться малоимущим семьям и одиноким гражданам, проживающим на территории Пензенской области, которые приобрели пользовательское оборудование и обратились с заявлением о возмещении затрат на его приобретение.

Обязательным условием является среднедушевой доход ниже 150% величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе за третий квартал 2018 года — 13 тыс. 359 рублей.