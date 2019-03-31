Согласован перечень пензенских социально значимых объектов для подключения к интернету Связь и ИТ

Пенза, 31 марта 2019. PenzaNews. Перечень расположенных в Пензенской области социально значимых объектов, которые планируется подключить к интернету в ходе реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура», согласован с Минкомсвязи России. Об этом сообщается на сайте управления цифрового развития, информационных технологий и связи региона.

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По данным ведомства, всего в перечень включен 1 тыс. 471 объект.

Это 508 фельдшерско-акушерских пунктов, 509 образовательных организаций, 331 орган государственной власти и местного самоуправления, 54 объекта Росгвардии и 67 — МВД России, а также две пожарные части, не входящие в состав МЧС.

Оказание типовых цифровых услуг будет осуществляться по сервисной модели, которая включает в себя несколько этапов.

Так, оператор связи должен подключить социально значимые объекты к интернету и создать ИКТ-инфраструктуру внутри них.

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На основе созданной инфраструктуры в рамках госконтрактов оператор будет обеспечивать оказание услуг широкополосного доступа в интернет: посредством создания сети сотовой связи для подключения на скорости до 10 Мбит/с, с помощью волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) со скоростью доступа не менее 10 Мбит/с или посредством спутниковых линий связи со скоростью доступа не менее 1 Мбит/с — для объектов, расположенных на расстоянии более 80 км от ближайшей точки подключения ВОЛС.

Для образовательных организаций предполагается обеспечить скорость подключения не ниже 50 Мбит/с в сельской местности и 100 Мбит/с — в городах, при этом преимущество будет отдано оптоволоконным линиям.

При подключении населенных пунктов, помимо прокладки магистральной волоконно-оптической линии связи и установки узла доступа, планируется проведение ВОЛС до всех социально значимых объектов, расположенных в селе. Емкость узла доступа должна обеспечивать подключение домохозяйств на скорости не менее 10 Мбит/с и подключение не менее 40% юридических лиц.

Эту работу планируется осуществить в 2019–2020 годах за счет средств федерального бюджета.