UFC ТВ для любителей смешанных единоборств появится в сети «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Пензенские абоненты «Ростелекома» получат возможность смотреть прямые трансляции турниров международной организации по смешанным единоборствам Ultimate Fighting Championship (UFC), а также их повторы в прайм-тайм на новом круглосуточном канале UFC ТВ, который на эксклюзивной основе будет транслироваться в «Интерактивном ТВ» на кнопке №600 и станет доступен на мультимедийной платформе Wink.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кроме того, предполагается, что в эфире будут программы собственного производства, записи ранее прошедших боев, интервью и обзоры, посвященные деятельности UFC.

«Новый круглосуточный канал будет полностью посвящен UFC», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании пояснили, что вещание канала начнется с показа турнира UFC Fight Night между Алистаром Оверимом (Alistair Overeem) и Алексеем Олейником (Alexey Oleynik), который состоится в Санкт-Петербурге 20 апреля.

В пресс-службе уточнили, что генеральным беттинговым партнером UFC ТВ является Париматч.

Комментируя запуск нового телеканала, директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим обратил внимание на то, что провайдер собрал «весь мир UFC на одной кнопке».

«Если раньше фанатам приходилось смотреть турниры на разных платформах, то сейчас, включив канал UFC ТВ, они в любое время суток найдут качественный интересный контент про смешанные единоборства. Все самые яркие бои в прямом эфире, лучшие аналитические программы и обзоры — теперь российским зрителям они доступны на одном канале в высоком цифровом качестве и с хорошим переводом», — пояснил он.

В свою очередь вице-президент UFC по России Андрей Громковский высказал мнение, что запуск телеканала UFC ТВ ознаменовал собой новую веху в истории промоушена в РФ и СНГ.

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«Теперь все фанаты ММА смогут смотреть турниры в высоком качестве на своих телевизорах. В последние месяцы в России был запущен русскоязычный YouTube-канал UFC, а также был адаптирован глобальный сайт промоушена. [...] Все это способствует эффективному развитию экосистемы UFC. Мы уверены, что новый телеканал сделает контент UFC доступным для еще более широкой аудитории, создав важную платформу для роста нашей фанатской базы, и закрепит имидж UFC как лидирующего спортивного бренда в России», — отметил он.

В 2018 году на паритетных началах было создано совместное предприятие «Ростелекома» и «Национальной Медиа Группы» — «Медиа-Телеком». Компания занимается производством и агрегацией телевизионного и видеоконтента, а также дистрибуцией телеканалов и медиабиблиотек на территории России и стран ближнего зарубежья.

В декабре «Медиа-Телеком» объявил о сделке с Ultimate Fighting Championship (UFC), благодаря которой компания станет эксклюзивным дистрибьютором турниров UFC на территории России и девяти стран ближнего зарубежья. Права на показ турниров UFC приобретены на три года.