Новые точки доступа в интернет от «Ростелекома» появились в 19 пензенских селах Связь и ИТ

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. «Ростелеком» открыл новые точки доступа в интернет в 19 селах Колышлейского, Неверкинского, Спасского и Тамалинского районов Пензенской области в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» («УЦН»).

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

По данным компании, для расширения зоны действия сельского Wi-Fi были построены волоконно-оптические линии связи протяженностью 194 км.

«Мы активно строим оптику до малых сел, чтобы люди имели возможность пользоваться услугами наравне с жителями городов и районных центров. С помощью интернета сельчане могут оплачивать счета через онлайн-сервисы, пользоваться порталом госуслуг или записываться к врачу. К новой инфраструктуре связи могут также подключиться предприниматели и учреждения», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Для выхода в интернет жителям необходим любой гаджет с модулем Wi-Fi. Регистрация в сети осуществляется с помощью SMS, учетной записи на портале госуслуг или звонка на специальный номер.

Доступ к информационным ресурсам является бесплатным.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», всего в рамках проекта «УЦН» провайдер построил в регионе 106 точек Wi-Fi, а в ближайшее время беспроводной интернет появится еще в 122 селах численностью от 250 до 500 человек.

Согласно федеральному закону «О связи», во всех населенных пунктах страны с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с. В соответствии с распоряжением правительства РФ, единым федеральным оператором универсального обслуживания назначен «Ростелеком».

На официальном сайте оператора создан раздел «Универсальная услуга связи Wi-Fi», где размещена информация о проекте. Действует бесплатный телефон поддержки пользователей 8-800-301-00-35.